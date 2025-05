Miriam Neureuther macht Muttertagsausflug mit ihrem Baby

Die ehemalige Biathletin Miriam Neureuther (34) hat den Muttertag 2025 auf ganz besondere Weise begonnen: Mit ihrem vierten Kind machte sie sich bereits früh am Morgen hinaus in die Berge. Während ihr Mann Felix (41) und der Rest der Familie offenbar noch schliefen, genoss Miriam mit ihrem jüngsten Nachwuchs die friedliche Atmosphäre der Natur. In einer Instagram-Story teilte sie den Moment der "magischen Ruhe" mit ihren Followern.

Erst im März hatten Miriam und ihr Ehemann mit einem rührenden Foto – winzige Babyhände zogen darauf alle Blicke auf sich – überraschend die Geburt ihres vierten Kindes verkündet. Die Schwangerschaft hatte Miriam weitestgehend privat gehalten. Seitdem meldet sie sich wieder regelmäßig mit Alltagsbildern zurück, die Spaziergänge im Grünen, ihre Babytrage und frische Bergluft zum Thema haben.

Im Jahr 2019 hatte die erfolgreiche Sportlerin ihr Karriereende verkündet. Auch ihr Ehemann war aktiver Skisportler, bevor er seine Karriere ebenfalls 2019 an den Nagel hängte. Das Paar ist seit 2013 zusammen und Eltern von vier Kindern.

Instagram / felix_neureuther Collage: Felix Neureuther und Miriam Neureuther, 2025

Instagram / miriamneureuther Felix und Miriam Neureuther

