Miriam Neureuther hat ganz spezielle Stillgelüste

Anfang März haben Felix Neureuther (41) und seine Frau Miriam Neureuther (34) ihre Fans mit einer freudigen Nachricht überrascht: Nach Matilda, Leo und Lotta gab es erneut Nachwuchs in der nunmehr sechsköpfigen Familie, die so um ein weiteres Mitglied vergrößert wurde. Die ehemalige Spitzensportlerin, die auf Instagram regelmäßig Einblicke in ihren neuen Alltag als vierfache Mama gibt, hat dabei nun ein besonderes Detail verraten. In ihrer Story teilte sie ein Foto eines ausgerollten Teigs und schrieb dazu: "Was glaubt ihr gibt es heute? Immer diese 'Stillgelüste'." Wenig später folgte die Auflösung: Es handelte sich um Zimtschnecken.

Dass Miriam ihr jüngstes Kind stillt, hat sie auf charmante Weise in ihren Postings angedeutet. Trotz ihrer vollen Verantwortung für die vier Kleinen findet sie Zeit, regelmäßig mit ihrer Community zu interagieren. Ihr selbst gemachtes Gebäck sorgte bei ihren Followern direkt für Gesprächsstoff, und so zeigte sich Miriam wie gewohnt nahbar und humorvoll. Das Familienleben der Neureuthers scheint auch mit Baby Nummer vier harmonisch zu verlaufen, was die Fans der ehemaligen Biathletin mit begeisterten Kommentaren quittieren.

Felix und Miriam sind seit Jahren nicht nur ein Traumpaar, sondern auch ein eingespieltes Team. Ihre Liebesgeschichte begann 2013, und vier Jahre später folgten nicht nur die Hochzeit, sondern auch die Geburt ihrer ersten Tochter Matilda. Das Paar, das seine Beziehung meist privat hält, hat in den vergangenen Jahren drei weitere Kinder willkommen geheißen. Mit dem neuen Nachwuchs durften Sohn Leo und Tochter Lotta nun auch beide zu großen Geschwistern werden. Obwohl sie sich nur selten zu ihrem Privatleben äußern, teilen die beiden genug, um ihren Fans alle paar Monate kleine Einblicke in die Welt der Familie Neureuther zu geben.

Instagram / felix_neureuther Miriam und Felix Neureuther mit ihren Kindern, Dezember 2023

Getty Images Felix und Miriam Neureuther im November 2023

