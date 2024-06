"Mein Favorit": Miriam Neureuther schwärmt von ihrem Felix!

Auch nach sechseinhalb Jahren Ehe scheinen Felix (40) und Miriam Neureuther (33) noch so verliebt wie am ersten Tag zu sein! Dass die Frau des ehemaligen Profi-Skirennläufers sein größter Fan ist, macht sie jetzt in ihrer Instagram-Story deutlich. Dort schreibt Miriam nämlich zu einem Foto ihres Liebsten: "Noch immer mein Favorit" und setzt ein Emoji mit roten Herzaugen daneben. Auf dem Bild steht Felix lässig an einen Sessel gelehnt und trägt einen hellblauen Anzug mit weißem Shirt darunter – was seiner Partnerin wohl sehr gut gefällt.

Es ist nicht das erste Mal, dass das Paar seine Liebe in den sozialen Medien teilt. Anlässlich ihres Hochzeitstages im vergangenen Jahr postete Felix einen süßen Schnappschuss ihrer Hochzeit. "Sechs Jahre her. Alles Gute zum Hochzeitstag, Miriam. Danke für alles", schwärmte er unter seinem Beitrag. Dem schloss sich seine Partnerin an: Miriam veröffentlichte ebenfalls eine Aufnahme der beiden. Zu dem nostalgischen Selfie witzelte sie: "Bild ist aus unseren früheren Glanztagen. Finde aber, wir haben uns gut gehalten."

Doch neben gegenseitiger Schwärmerei gewährt das Paar im Netz ab und zu noch etwas anderes: einen Einblick in ihr Privatleben! So teilte der Sohn von Rosi Mittermaier (✝72) Anfang des Jahres ein Foto, das das Paar sowie ihre drei Kinder auf einer Skipiste zeigte – eingemummelt und mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht. Dazu schrieb er: "Frohes neues Jahr! Wir wünschen euch allen viel Zeit mit euren Lieben!"

Anzeige Anzeige

Instagram / miriamneureuther Felix Neureuther, ehemaliger Profi-Skirennläufer

Anzeige Anzeige

Instagram / felix_neureuther Felix und Miriam Neureuther mit ihren Kindern, Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Miriams Beitrag über Felix? Total süß! Es ist schön, dass sie glücklich sind. Na ja, ich finde es ein bisschen übertrieben... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de