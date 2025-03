"Happy": Miriam Neureuther meldet sich nach Geburt zurück

Miriam Neureuther (34) und ihr Mann Felix (40) wurden in diesem Monat zum vierten Mal Eltern. Wenige Tage nach der Verkündung ihrer Babynews zeigt sich die frischgebackene Vierfachmama jetzt das erste Mal wieder auf Instagram. Mit einem Kinderwagen beim Spaziergang dokumentiert die ehemalige Biathletin ihre "Frischlufttherapie" und bedankt sich bei ihren Fans für die zahlreichen Glückwünsche, die sie in den vergangenen Tagen erhalten hat. Obendrein gibt es ein erstes Update und ein Foto, auf dem Miriam in die Kamera lächelt: "Ein bisschen müde, aber sehr happy!"

Die frühere Skilangläuferin sorgte mit ihren Babynews Anfang des Monats für eine echte Überraschung – denn die Schwangerschaft machte sie vorab nicht publik. Die freudige Nachricht, dass ihr vierter Nachwuchs das Licht der Welt erblickt hat, teilte sie gemeinsam mit ihrem Mann Felix am 10. März 2025 über Social Media. Ein zuckersüßes Foto der winzigen Hände des Babys, das die Finger seiner Eltern umklammert, wurde von den Worten begleitet: "Ein Geschenk des Himmels."

Miriam und Felix gelten als waschechtes Traumpaar: Kennengelernt hatten sich die beiden Sportler 2013, vier Jahre später folgte dann die Hochzeit. Was ihr Privat- und Familienleben betrifft, ziehen es die Eheleute vor, sich weitestgehend bedeckt zu halten. Hin und wieder gewährt die 34-Jährige aber doch ein paar Einblicke in ihren Alltag als Mama – ohne die Privatsphäre ihrer Kinder zu missachten. Vor ein paar Monaten veröffentlichte sie im Netz unter anderem ein goldiges Video, in dem eine ihrer Töchter zu sehen war, aber nur von hinten.

Anzeige Anzeige

Instagram / felix_neureuther Collage: Felix Neureuther und Miriam Neureuther, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / felix_neureuther Miriam und Felix Neureuther mit ihren Kindern, Dezember 2023

Anzeige Anzeige