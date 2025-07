ZDF ehrt verstorbene Biathletin Laura Dahlmeier mit Porträt

Die Sportwelt trauert um eine ihrer Größten: Laura Dahlmeier (31) ist bei einem tragischen Unfall im pakistanischen Karakorum-Gebirge ums Leben gekommen. Die ehemalige Biathletin wurde am Montag am Laila Peak auf etwa 5.700 Metern von einem Steinschlag getroffen. Trotz aller Bemühungen war eine Rettungsaktion aufgrund der gefährlichen Bedingungen nicht durchführbar. Ihr Management bestätigte heute ihren Tod. In Übereinstimmung mit Lauras schriftlich festgelegtem Wunsch und auf Bitten ihrer Familie wird ihr Leichnam am Berg verbleiben. Zu Ehren der Ausnahmesportlerin ändert das ZDF sein Programm und sendet am Mittwochabend ein Porträt über die verunglückte Athletin. Dieses soll im Anschluss an das "heute journal" um 22:15 Uhr ausgestrahlt werden.

"Mit großer Bestürzung haben wir vom tragischen Tod unserer Kollegin Laura Dahlmeier erfahren. Sie gehörte seit bald sechs Jahren als Fachexpertin zu unserer ZDF-Familie. Ihr Engagement, ihr Wissen und ihre Leidenschaft für den Sport haben unsere Berichterstattung bereichert und sie zu einer hochgeschätzten Stimme im ZDF gemacht", lässt die Chefredakteurin des ZDF, Bettina Schausten, verlauten. Auch das Erste wird im Anschluss an die "Tagesthemen" um 22:50 Uhr einen zehnminütigen Nachruf auf Laura Dahlmeier ausstrahlen.

Lauras Tod wurde erst vor wenigen Stunden offiziell bestätigt. Dass die Sportlerin ein schweres Unglück während eines ihrer Abenteuer am Berg erlebte, wurde am Montag bekannt gegeben. Die Rettungsmaßnahmen wurden durch fatale Wetterbedingungen zusätzlich erschwert. Auf dem Instagram-Account der 31-Jährigen zollten ihr Team, ihre Familie und ihre Freunde bereits Tribut. "Wir nehmen Abschied von einem großartigen Menschen. Laura hat mit ihrer herzlichen und geradlinigen Art unser Leben und das Leben vieler bereichert. Sie hat uns vorgelebt, dass es sich lohnt, für die eigenen Träume und Ziele einzustehen und sich dabei immer treu zu bleiben", hieß es in einem Beitrag, der Laura noch einmal bei einer ihrer Leidenschaften zeigte: dem Bergsteigen.

Action Press/Xinhua/Bai Xuefei Laura Dahlmeier, Ex-Biathletin

Teyssot,Pierre / ActionPress Laura Dahlmeier, Ex-Biathletin

Instagram / shiptontrekking Laura Dahlmeier und ihre Seilpartnerin Marina Krauss, Juli 2025