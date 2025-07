So beeindruckend war die Karriere von Laura Dahlmeier (†31)

Am Mittwoch wurde es traurige Gewissheit, dass Laura Dahlmeier (†31) am Laila Peak im Karakorum-Gebirge in Pakistan nach einem Unfall auf 5.700 Metern Höhe gestorben ist. Die Ex-Biathletin wurde am Montag von einem Steinschlag erfasst. Das Bergsteigen gehörte zu ihren größten Leidenschaften – genauso wie dem Biathlon. Die in Garmisch-Partenkirchen geborene Athletin zählte zu den erfolgreichsten Biathletinnen ihrer Zeit. In der Saison 2016/17 sicherte sich Laura den Gesamtweltcup-Sieg – niemand konnte mit ihr mithalten. Beeindruckende 33 Mal holte sie im Biathlon-Weltcup Gold. Im Laufe ihrer Karriere holte sie bei der Biathlon-WM 15 Medaillen. Auch bei den Olympischen Winterspielen glänzte sie – im Jahr 2018 in Pyeongchang holte sie sowohl im Sprint als auch in der Verfolgung Gold. Im Einzel sahnte sie außerdem die Bronzemedaille ab.

2019 beendete Laura mit nur 25 Jahren überraschend ihre Biathlon-Karriere. "Ich merke, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für mich gekommen ist. Ich habe keine Biathlon-Ziele mehr auf meiner Liste", begründete sie damals ihre Entscheidung. Danach kehrte die Abenteuer-Liebhaberin zu ihrer alten Leidenschaft, den Bergen, zurück. Schon als kleines Mädchen hatte Papa Andreas sie zum Klettern mitgenommen. Nach ihrem Karriereende bestieg sie beispielsweise den höchsten Berg Irans, den Damawand (5.610 m). Es folgten der Mont Blanc (4.805 m) und der Pik Korschenewskaja (7.105 m) im tadschikischen Pamir. Kurz vor ihrem Tod hatte Laura am 8. Juli den Great Trango Tower (6.287 m) erfolgreich bestiegen.

Am Mittwoch bestätigte Lauras Management, dass sie nach dem Steinschlag-Unglück nicht mehr am Leben ist. "Auf Grundlage der Erkenntnisse aus dem Hubschrauber-Überflug und der Schilderungen der Seilpartnerin zur Schwere der Verletzungen, ist vom sofortigen Tod Laura Dahlmeiers auszugehen", hieß es in einer Mitteilung gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Ihr Leichnam kann nicht geborgen werden und wird am Laila Peak zurückbleiben. "Du warst eine außergewöhnliche Sportlerin, die es so sicher kein zweites Mal auf dieser Welt geben wird", trauerte beispielsweise ihre Ex-Kollegin Miriam Neureuther (35) um Laura.

Anzeige Anzeige

Getty Images Laura Dahlmeier im Februar 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Laura Dahlmeier, ehemalige Biathletin

Anzeige Anzeige

Instagram / laura_dahlmeier Laura Dahlmeier im Juli 2024