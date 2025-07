Nach zehn Jahren: Leona Lewis kehrt auf die Bühne zurück

Leona Lewis (40) hat angekündigt, nach über zehn Jahren ein neues Album zu veröffentlichen. Die X Factor-Gewinnerin verriet kürzlich, dass sie das letzte Jahr intensiv im Studio verbracht hat. "Ich produziere alles, schreibe alles selbst. Es ist eine ganz neue Erfahrung für mich", erklärte Leona gegenüber The Sun. Noch im nächsten Jahr soll das Album erscheinen, das sie als "roh und unverfälscht" beschreibt.

Nach ihrem Durchbruch mit ihrem ersten Album "Spirit", das eines der meistverkauften Alben der 2000er Jahre wurde, und dem Welthit "Bleeding Love" veröffentlichte Leona vier weitere Studioalben. Das letzte, "I Am", brachte sie 2015 auf den Markt. Doch seitdem hat sie sich anderen Projekten gewidmet, zu denen auch die Gründung eines veganen Cafés mit ihrem Ehemann Dennis Jauch (36) gehört. Die beiden eröffneten 2019 das Café "Coffee and Plants" in Pasadena, das unter anderem für Umwelt- und Tierschutzprojekte spendet. Zudem fand Leona ihr Glück als Mutter ihrer dreijährigen Tochter Carmel.

Ihre bevorstehende Las-Vegas-Show ist ein wahr gewordener Traum. "Es ist ein besonderer Moment, diesen Abschnitt meiner Karriere mit meinen Fans zu teilen", betonte die Sängerin auf Instagram. Schon früh war Leona von Britney Spears' (43) residierenden Auftritten beeindruckt, die ihr den Wunsch nach einer eigenen Show weckten. Nun schließt sie sich einer beeindruckenden Riege von Künstlern an, darunter Céline Dion (57) und Adele (37). Weihnachten hatte für Leona und ihre Familie schon immer einen wichtigen Stellenwert, und mit dieser Winter-Spektakel-Serie verwandelt sie nicht nur die Bühne, sondern auch ihre Karriere in ein wahres Winterwunderland.

Anzeige Anzeige

Instagram / leonalewis Leona Lewis, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / leonalewis Leona Lewis und Tochter Carmel im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / leonalewis Dennis Jauch und Leona Lewis mit ihrer Tochter