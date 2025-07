Bei diesen "Princess Charming"-Singles könnte es knistern

In der aktuellen Staffel von Princess Charming dreht sich eigentlich alles um Princess Nessi, doch bereits in der zweiten Folge scheint die Villa der Kandidatinnen auch anderweitig zu knistern. Chantal-Jale und Jeni verstehen sich blendend – eine Verbindung, die auch den anderen Bewohnerinnen nicht entgangen ist. "Na, die zwei knutschen bestimmt noch heimlich rum", kommentierten zwei Mitstreiterinnen neugierig. Chantal-Jale selbst gibt sich verlegen, deutet allerdings an, dass die Dinge noch offen seien: "Wir sind auf einer Wellenlänge und verstehen uns richtig gut, aber ich denke erst einmal nur auf einer freundschaftlichen Basis... erst mal."

Doch nicht nur bei Chantal-Jale und Jeni liegt romantische Spannung in der Luft. Auch Lotti scheint in der Villa nähere Verbindungen zu knüpfen. Sie berichtete, dass zwischen ihr und Alia ein "Vibe" entstanden sei. "Sie hat viel Interesse bekundet, würde ich sagen. Wir haben auch eine Connection, das ist nach wie vor so", beschrieb sie ihre Eindrücke. Dennoch machte Lotti klar, dass der Fokus für sie auf Princess Nessi liegt: "Aber das ist jetzt gerade nicht Prio." Tatsächlich lenkte sie ihre volle Aufmerksamkeit während der Happy Hour wieder auf Nessi, sodass von einem möglichen Flirt nichts mehr zu spüren war.

Dass in der emotional geladenen Atmosphäre der Villa Funken sprühen, ist längst kein Einzelfall mehr. Schon in der vergangenen Staffel sorgten Lucia und Seleya für Aufsehen, als sie sich während der Dreharbeiten näherkamen und schließlich sogar ein Paar wurden. Für die damalige Princess Lea Hoppenworth war das damals ein echter Schock. Seleya verließ freiwillig die Show, Lucia musste während der Happy Hour gehen. Doch die beiden verließen das Format mit einem Happy End. "Wir sind ein Paar. Du bist meine Freundin", verkündete die Yogalehrerin damals stolz im Podcast "Aftershow – der Reality-TV-Podcast". Ein Blick auf Instagram zeigt: Auch heute sind die beiden Frauen noch unzertrennlich.

