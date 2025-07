Sam Rockwell hofft auf mögliches Marvel-Comeback

Sam Rockwell (56), bekannt für seine Rolle als Justin Hammer in "Iron Man 2", hat sich zu einem möglichen Marvel-Comeback geäußert. In einem Interview mit comicbook.com verriet der Schauspieler, dass er auf einen Anruf von Marvel Studios wartet, der bisher jedoch ausblieb. Sam spielte 2010 in seiner Rolle als schmieriger Waffenhändler an der Seite von Robert Downey Junior (60) einen Gegenspieler des ikonischen Tony Stark. Obwohl der Charakter nach seinem Auftritt fast vollständig aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) verschwand, bleibt er bei Fans als charmante, wenn auch zwielichtige Figur in Erinnerung.

Nach seinem Auftritt in "Iron Man 2" war Justin nur noch in einem kurzen Bonusfilm namens "All Hail the King" sowie als Stimme in der animierten Disney+-Serie "What If...?" zu sehen. Ob und wie er zurückkehren könnte, bleibt unklar, doch Spekulationen gibt es genug. Die Handlung lässt viele Türen offen, denn im "All Hail the King"-Bonusfilm war Justin zuletzt im Gefängnis zu sehen. Fans glauben, dass Marvel die Chance nutzen könnte, diese Geschichte weiterzuerzählen. Bisher allerdings wurden keine weiteren Pläne zu Justin oder einem neuen Auftritt von Sam im MCU bekannt gegeben.

Privat genießt Sam, der sich seit Jahrzehnten als vielseitiger Hollywoodstar etabliert hat, seine Arbeit laufend in unterschiedlichsten Filmprojekten. Neben seiner schauspielerischen Karriere ist der Oscar-Preisträger für seinen Humor und seine skurrilen Charakterrollen beliebt. Auch außerhalb des MCU bleibt er gefragt: So leiht er in der Originalfassung von "Die Gangster Gang 2" dem cleveren Mr. Wolf erneut seine Stimme. Trotz seiner aktuellen Projekte scheint der Schauspieler dennoch offen für ein erneutes Kapitel im Marvel-Universum zu sein. "Ich warte", sagte Sam und ließ damit Raum für weitere Spekulationen bei Fans und Marvel-Freunden gleichermaßen.

Getty Images Sam Rockwell bei der Weltpremiere von "Argylle" in London

Getty Images Sam Rockwell im Juni 2025 in New York

Angela Weiss/AFP/Getty Images Sam Rockwell in Jersey City, New Jersey