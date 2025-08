Neue Show: Bei "KPOPPED" battlen sich K-Pop und Weltstars

Megan Thee Stallion (30) und Psy (47) sind nur zwei der umfangreichen Riege von Stars, die in der neuen, achtteiligen Show "KPopped" auf Apple TV+ zu sehen sind. Die Serie, die am 29. August ihre Premiere feiert, bringt westliche Musikgrößen und K-Pop-Stars zusammen. Gemeinsam präsentieren sie Neuinterpretationen ihrer größten Hits vor einem Live-Publikum in Seoul, das über den besten Song des Abends entscheidet. Moderiert wird die Show von der Schauspielerin und Komikerin Soojeong Son.

Teil der Show sind K-Pop-Gruppen wie ITZY, KEP1ER, Ateez und Blackswan, die mit Künstlern wie Kesha (38), Patti Labelle, den Spice Girls-Mitgliedern Mel B. (50) und Emma Bunton (49) sowie Boyz II Men zusammenarbeiten. Gemeinsam verleihen sie Songs wie "Savage" oder "Wannabe" einen neuen, aufregenden K-Pop-Sound. Auch bekannte Hits wie "Ice Ice Baby" von Vanilla Ice oder "Can't Get You Out of My Head" von Kylie Minogue (57) werden neu interpretiert. Die Serie verspricht eine kulturelle und musikalische Fusion, wie man sie selten erlebt, berichtet Deadline.

Fans beider Welten dürfen gespannt sein, wie gut sich die Künstler gegenseitig inspirieren und welche neuen Ohrwürmer aus dieser besonderen Zusammenarbeit entstehen. Auch spannend ist neben den prominenten Teilnehmenden die Produktion von "KPopped". So schlossen sich etwa Moira Ross, Lionel Richie (76), Miky Lee, Stallion und Greg Foster (†64) zusammen mit Harry H.K. Shin und Jake Hong sowie dem Produzenten Ki-woong Kim.

Getty Images Die ITZY-Mitglieder Yeji, Lia, Ryujin, Chaeryeong und Yuna

Getty Images Soojeong Son bei der Premiere von "Servant" in New York

Getty Images Megan Thee Stallion auf dem Laufsteg für ihre Bademodenkollektion "Hot Girl Summer Swimwear"