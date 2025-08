Fans gespalten: Tom Holland enthüllt neues Spider-Man-Kostüm

Tom Holland (29) hat die Fans jetzt mit einem ersten Blick auf das neue Spider-Man-Kostüm überrascht und sogleich für heftige Diskussionen gesorgt. Im Rahmen eines kurzen Clips, der dieses Wochenende über die offiziellen Kanäle des Films auf Instagram veröffentlicht wurde, enthüllte der Schauspieler das aktualisierte Design seines Anzugs. Der 29-Jährige, der letzte Woche in Glasgow mit den Dreharbeiten zu "Spider-Man: Brand New Day" begann, rundet die kurze Sequenz ab: "Sind wir bereit?" Der Look seines neuen Kostüms, das wie immer in Rot und Blau gehalten ist und ein schwarzes Spinnen-Emblem auf der Brust trägt, hat prompt gemischte Reaktionen hervorgerufen.

Während einige Fans das Kostüm mit Begeisterung feiern und es als perfekte Hommage an die Spider-Man-Anzüge seiner Vorgänger Andrew Garfield (41) und Tobey Maguire (50) sehen, äußerten andere Bedenken über Details. Insbesondere die Position des Spinnen-Logos und der Faltenwurf des Anzugs wurden von einigen Nutzern auf Plattformen wie X thematisiert. Zudem wurde spekuliert, ob bei der Gestaltung des Clips womöglich Künstliche Intelligenz eingesetzt wurde. Trotz unterschiedlicher Meinungen über das Design bleibt die Vorfreude auf den neuen Film ungebrochen. Neben Tom sind auch Zendaya (28), Mark Ruffalo (57) und Sadie Sink (23) Teil der Besetzung.

Tom, der 2016 erstmals als Spider-Man auf der Leinwand zu sehen war, ist längst ein fester Bestandteil des Marvel-Universums. Gemeinsam mit Schauspielerin Zendaya, die seit 2017 an seiner Seite die Rolle der MJ verkörpert, begeistert er Fans weltweit. Auch privat scheinen die beiden unzertrennlich: 2021 machten sie ihre Beziehung öffentlich, und ihre Verlobung folgte Anfang dieses Jahres. Aufgrund voller Terminkalender – etwa durch Zendayas Dreharbeiten zur "Dune"-Fortsetzung – wurde die Hochzeitsplanung allerdings verschoben. Fans können sich nun auf den vierten Film der Spider-Man-Reihe freuen. Tom verriet im "Rich Roll Podcast" über das Script: "Ich habe es vor drei Wochen gelesen und es hat wirklich ein Feuer in mir entfacht."

Tom Holland in "Spider-Man: Far From Home"

Andrew Garfield in "The Amazing Spider-Man 2: Rise Of Electro"

Tom Holland und Zendaya am "Spider-Man"-Set