Wie Prinz Louis? James Middletons Sohn ist ein frecher Junge

Prinz Louis (7) und der kleine Inigo sind nicht nur Cousins, sondern auch kleine Frechdachse! Auf Instagram begeistert ein Video, das James Middleton (38) veröffentlichte, die Fans. In einem Clip sieht man den kleinen Inigo in seinem typischen Look aus Latzhose und Fischerhut durch Felder und Wälder streifen. Besonders niedlich sind jedoch seine frechen Momente: Unter anderem versucht der kleine Wirbelwind, seine Mutter Alizée in einen Bach zu schubsen oder schlägt spielerisch mit einem Stock auf ihren Rucksack ein. "Mein abenteuerlustiger (und frecher) kleiner Junge, wie kannst du schon fast zwei Jahre alt sein? Alle sagen, die Zeit vergeht schnell… aber mir war nicht klar, dass sie so schnell vergeht", schrieb James dazu.

In den Kommentaren äußerten Fans Begeisterung über den aufgeweckten Jungen und zogen Parallelen zu seinem älteren Cousin Louis. Ein User kommentierte freudig: "Ich kann mir vorstellen, dass er und Prinz Louis eine Menge Spaß beim Unfugmachen haben!" Tatsächlich gibt es zwischen den Cousins einige Gemeinsamkeiten, denn auch Louis fiel bei öffentlichen Auftritten wie der Platin-Jubilee-Feier der verstorbenen Königin durch seinen Schalk auf. Ob es das Grinsen hinter den Händen oder das kreative Nachahmen eines Motorradfahrers war – Louis sorgt regelmäßig für Schlagzeilen und schmunzelnde Gesichter im Publikum.

Doch hinter den fröhlichen Familienmomenten steht auch eine bewegende Geschichte. James hatte bereits in der Vergangenheit offen über seine psychischen Probleme gesprochen. In seinen Memoiren und einem Interview mit Hello! berichtete er, wie ihn Depressionen und Suizidgedanken geprägt hatten. Seine Familie sei damals fest an seiner Seite gewesen. "Jetzt ist es etwas, worüber man beim Abendessen sprechen kann", erklärte der Hundeliebhaber rückblickend.

Instagram / jmidy James Middleton mit seiner Frau, seinem Sohn und den Hunden im Januar 2025

Instagram / jmidy James Middleton und sein Sohn Inigo im April 2024

Instagram / jmidy James Middleton und Alizée Thevenet, August 2021