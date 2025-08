König Charles ehrt Ozzy mit besonderer Hommage in London

Eine ganze Nation trauert um Ozzy Osbourne (†76). Der britische Rockmusiker verstarb am 22. Juli im Kreise seiner Familie auf seinem Anwesen in der Grafschaft Buckinghamshire. Wenige Tage nach seinem Tod erwies ihm auch König Charles III. (76) eine besondere Ehre. Während der Wachablösung am Buckingham Palace spielte die Band der Coldstream Guards den Black-Sabbath-Klassiker "Paranoid". Ein bewegender Moment, der von Gästen und Fans vor Ort auf Video festgehalten und später auf TikTok gepostet wurde.

Charles soll laut TMZ persönlich an der Entscheidung beteiligt gewesen sein, Ozzy diesen musikalischen Tribut zu zollen. Unter Fans sorgte das royale Gedenken an Ozzy für Begeisterung. "Das ist britische Kultur in ihrer besten Form", kommentierte etwa ein User das viral gegangene TikTok-Video. Zur selben Zeit wurde der verstorbene Musiker in einem privaten Begräbnis an seinem Anwesen beigesetzt, nachdem ein Trauerzug durch seine Heimatstadt Birmingham stattgefunden hatte, wo Tausende ihm die letzte Ehre erwiesen.

Charles und Ozzy pflegten über Jahre eine ungewöhnliche Freundschaft. Bereits 2002 performte Ozzy bei der "Party at the Palace" anlässlich des goldenen Thronjubiläums von Queen Elizabeth II (†96). Im Jahr 2006 unterstützte Ozzy die Charity-Arbeit des damaligen Prinzen. Trotz ihrer unterschiedlichen Lebensstile sollen die beiden bis zuletzt in freundschaftlichem Kontakt gestanden haben.

Collage: ActionPress / imagebroker.com, Getty Images Collage: Ozzy Osbourne und König Charles

Getty Images König Charles, 2025

Getty Images Black Sabbath im November 2011