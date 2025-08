Jennifer Garner teilt seltenes Foto mit Mutter und Schwester

Für Jennifer Garner (53) war der Juli wohl wunderbar. Auf Instagram gab die Schauspielerin nun einen kleinen Rückblick in die vergangenen Wochen. Unter den Bildern und Videos befand sich auch ein Foto mit ihrer Schwester Susannah und ihrer Mutter Patricia Ann. Der Schnappschuss hält einen besonderen Moment zwischen den Dreien fest. Darauf halten sie sich strahlend an den Händen – Mama Patricia Ann steht in der Mitte. "Juli, ich kannte dich kaum", schreibt Jennifer mit einem roten Herz zu den Einblicken.

Neben dem Familienschnappschuss teilte Jennifer auch einige Selfies sowie einen Clip von einem traumhaften Sonnenuntergang. Einige lustige Memes landeten auch im Post der "30 über Nacht"-Bekanntheit. "Die Antwort für all meine Probleme ist wahrscheinlich nicht Pizza, aber ich kontrolliere lieber doppelt", stand beispielsweise unter einem Video einer Katze, die mit großen Augen auf eine Riesenpizza starrt. Das Meme ist typisch für Jennifer, die für ihren Humor unter ihren Fans bekannt ist.

Jennifer ist ein echter Familienmensch. Im vergangenen April musste sie aber einen schlimmen Verlust verkraften – ihr geliebter Vater William starb im Alter von 85 Jahren. "Obwohl der Tod eines 85-jährigen Mannes, der ein gesundes, wunderbares Leben geführt hat, keine Tragödie ist, weiß ich, dass Trauer unvermeidbar ist und hinter unerwarteten Ecken wartet", erklärte die Ex-Frau von Ben Affleck damals auf Social Media in ihrem rührenden Post. Jennifer sei dankbar "dafür, wie er die Rolle des allwissenden, stets geduldigen Mädchenpapas erfand."

Anzeige Anzeige

Instagram / jennifer.garner Jennifer Garner (r.) mit ihrer Schwester und ihrer Mutter im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Garner im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Garner mit ihrem Vater William und ihrer Mutter Patricia im Jahr 2015