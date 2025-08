Wie süß: Novak Djokovic und seine Jelena turteln im Meer

Novak Djokovic (38) und seine Frau Jelena (39) genießen ihren Sommerurlaub auf der griechischen Insel Mykonos augenscheinlich in vollen Zügen. Am Mittwoch wurden sie am Strand gesichtet, wo sie nicht nur die Sonne genossen, sondern auch einen romantischen Moment im kühlen Nass. Der Tennisstar aus Serbien und seine Liebste ließen sich im klaren Wasser treiben und küssten sich total verliebt, wie Paparazzi-Fotos zeigen, die JustJared vorliegen. Die beiden können offenbar auch nach elf Jahren Ehe immer noch nicht die Finger voneinander lassen.

Die Auszeit in der Sonne hat sich vor allem Novak redlich verdient. In den vergangenen Monaten spielte der Tennisstar ein Turnier nach dem anderen. Zuletzt schaffte die aktuelle Nummer sechs der Tenniswelt es ins Halbfinale von Wimbledon. Gegen die Nummer eins Jannik Sinner hatte er aber am Ende keine Chance – somit verpasste er das große Finale in London. Zuletzt hatte er das Turnier 2022 für sich entschieden.

Bei seiner Karriere wird Novak stets von seiner Familie unterstützt – vor allem von Jelena. Kennengelernt hatten sich Novak und Jelena bereits in ihren Jugendjahren und sind seitdem unzertrennlich. Seit 2014 sind sie miteinander verheiratet. "Alles Gute zum Geburtstag an die beste Ehefrau, Mutter, Freundin, Partnerin, Führungskraft, Lehrerin und Inspiration, die ich mir wünschen kann. Meine Doppelpartnerin fürs Leben, Jelena", gratulierte der Sportler seiner Liebsten im vergangenen Jahr zum Geburtstag auf Instagram. Zusammen haben sie einen Sohn namens Stefan und eine Tochter namens Tara.

Getty Images Jelena und Novak Djokovic im April 2024

Getty Images Novak Djokovic, seine Frau Jelena und ihre Kinder Stefan und Tara im Juni 2023

Instagram / jelenadjokovicndf Tennisprofi Novak Djokovic und seine Frau Jelena

