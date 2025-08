Gigi Birofio schießt nach Autounfall gegen Oliver Pocher

Reality-TV-Star Luigi Birofio (26), besser bekannt als Gigi, und sein Kollege Yasin Mohamed (34) gerieten am Freitag auf der Autobahn in einen schweren Unfall. Auf regennasser Fahrbahn verlor Gigi die Kontrolle über seinen Sportwagen, was zu einem Totalschaden des Fahrzeugs führte. Die beiden kamen ohne schwere Verletzungen davon. Nachdem im Netz jedoch Kritik und Spekulationen über den Vorfall laut wurden, meldete sich auch Comedian Oliver Pocher (47) über Instagram zu Wort und teilte gegen die Realitystars aus. "Übrigens, bei Unfällen auf der Autobahn mit überhöhter Geschwindigkeit gilt die allgemeine Influencer-Faustregel: Erst filmen, dann um den Rest kümmern! Die Follower möchten mitgenommen werden", spottete Oliver in einer Story und spielte dabei auf ein Video der beiden an, in dem sie das demolierte Auto filmten.

Gigi ließ diese Stichelei nicht auf sich sitzen und konterte in seiner eigenen Story mit harschen Worten: "Du Vogel mit 88 Augen redest über uns, dass wir filmen und dann davon Likes bekommen. Du Fisch mit fünf Augen existierst nur noch, weil du über Reality-Leute reactest. Sonst existierst du gar nicht, weil du selber nicht weißt, wie du über die Runden kommst." Besonders bitter war Gigis Kommentar über Olivers vergangene Ehe: "Kein Wunder, dass deine Frau immer fremdgeht. Ich würde auch als Frau immer fremdgehen, wenn ich mit dir zusammen wäre." Der Realitystar beschuldigte Oliver zudem, von den Schicksalen anderer zu profitieren: "Du bist die Person, die über meinen Unfall Klicks machen will."

Dass der Unfall so glimpflich ausgegangen ist, hätten die beiden zunächst selbst kaum glauben können. Yasin schrieb nach dem Schockmoment auf Instagram: "Wir haben, glaube ich, 1.000 Schutzengel." In einem bewegenden Statement dankte der Realitystar seinem Glauben für das Happy End und berichtete, dass sie im ersten Moment glaubten, ihr Leben ziehe an ihnen vorbei. Bilder vom demolierten Wagen, die der TV-Star postete, zeigten das ganze Ausmaß: Die Front und die Seite des Fahrzeugs waren schwer beschädigt, sogar die Airbags waren ausgelöst.

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram / gigibirofio, ActionPress / Panama Pictures Collage: Gigi Birofio und Oliver Pocher

Anzeige Anzeige

Getty Images Oliver Pocher im Januar 2023

Anzeige Anzeige

RTL / Julia Feldhagen Realitystars Yasin Mohamed und Luigi Birofio, 2024