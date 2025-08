Multitasking: Serena Williams begeistert bei Familienausflug

Serena Williams (43) hat kürzlich einen seltenen öffentlichen Familienausflug in New York City genossen. Die ehemalige Tennisspielerin wurde zusammen mit ihrem Ehemann Alexis Ohanian (42) und ihren beiden Töchtern, Alexis Olympia und Adira, gesichtet, wie Fotos der Daily Mail zeigen. Serena trug einen burgunderroten Einteiler und zeigte ihre durchtrainierten Beine. Dazu kombinierte sie Flip-Flops, eine Herz-Halskette und eine dunkle Sonnenbrille. Alexis hielt sein Outfit mit einem schwarzen T-Shirt und sportlicher Hose schlicht, während er die kleine Adira trug. Alexis Olympia hingegen strahlte in einem weißen, sportlichen Outfit – perfekt für einen Tag in der Stadt.

Auf einem weiteren Bild jonglierte Serena einen Laptop, den Hund und ihre Kinder, wobei eine Assistentin helfend zur Seite stand. In den sozialen Medien zeigte die 43-Jährige kürzlich ihre sportlichen Fähigkeiten, als sie über ein Foto vom Tennisplatz mit Töchterchen Adira auf dem Arm scherzte: "Ich hätte nie gedacht, dass ich meinen Tennispartner tragen müsste." Ob und wann sie zu ihrer sportlichen Karriere zurückkehrt, ist unklar, doch ihre Liebe zum Tennis bleibt stark. In einem Interview äußerte Serena, dass sie den Sport sehr vermisse, betonte aber gleichzeitig, wie glücklich sie in ihrer neuen Rolle als Mutter sei.

Privat setzt Serena weiterhin auf entspannte, aber stilvolle Auftritte und zeigt, dass sie auch abseits des Tennisplatzes glänzen kann. Bereits in der Vergangenheit beeindruckte sie mit ihrer positiven Ausstrahlung und zeigte sich in sommerlicher Badekleidung in den sozialen Medien. Mit ihrem markanten Style und ihrem strahlenden Lächeln begeistert sie Fans weltweit. Seit ihrem Rücktritt aus dem Profisport im Jahr 2022 scheint Serena jedoch vor allem die Zeit mit ihrer Familie zu genießen und widmet sich der Rolle als zweifache Mutter mit voller Hingabe.

Getty Images Serena Williams, Dezember 2024

Instagram / serenawilliams Serena Williams und Alexis Ohanian mit ihren Töchtern Alexis Olympia Ohanian Jr. und Adira

Instagram / serenawilliams Serena Williams und Tochter Adira, Februar 2025