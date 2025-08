James Whales bewegendes letztes Interview kurz vor Tod

James Whale, der bekannte Moderator, ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Erst vor zwei Wochen absolvierte er sein letztes Interview für TalkTV aus seinem Garten in Kent. Dort saß er mit Nigel Farage zusammen und sprach offen über seine 50 Jahre lange Karriere in der Fernseh- und Radiowelt. "Willkommen zu, vielleicht, meinem letzten Interview. Ich habe 50 Jahre im Fernsehen und Radio verbracht und hatte eine großartige Zeit", schwelgte er laut Mirror in Erinnerung. Er wusste zu diesem Zeitpunkt, dass seine Krebsdiagnose im Endstadium es ihm nicht erlauben würde, noch viel Zeit zu haben. "Ich hoffe, ich habe noch mehr als nur ein paar Wochen", fügte er dennoch hoffend hinzu.

Die traurige Nachricht von James' Ableben bestätigte seine Frau Nadine heute Morgen gegenüber Daily Express. "James ist heute Morgen ganz sanft entschlafen. Es war ein schöner Abschied, und er ist mit einem Lächeln im Gesicht gegangen", erklärte sie. Seine Freunde und Kollegen von TalkTV halten ihn mit ehrenden Worten in Erinnerung: "Wir bedauern sehr, mitteilen zu müssen, dass James Whale MBE heute im Alter von 74 Jahren nach einem langen Kampf gegen den Krebs verstorben ist. Als Rundfunklegende seit über 50 Jahren wird James von vielen bei Talk und in der gesamten News UK-Familie vermisst werden."

Vor wenigen Tagen hatte James mit einem Umzug in ein Hospiz in Kent seine letzten Tage eingeläutet. In seiner Daily Express-Kolumne, die nur wenige Stunden vor seinem Ableben veröffentlicht wurde, erfreute er sich noch daran, wie gut er sich aktuell wieder fühle. "Was mich am meisten überrascht hat, war, wie viel besser ich mich seit meinem Umzug in das Hospiz in Kent in der Nähe meines Zuhauses vor etwa einer Woche gefühlt habe", betonte der 74-Jährige.

Getty Images James Whale, britischer TV-Star

Instagram / jameswhaleradio James Whale mit seiner Frau Nadine, September 2023

Instagram / jameswhaleradio James Whale, britischer TV-Moderator