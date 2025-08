Netflix-Doku "Trainwreck" zeigt katastrophale Ereignisse

Die Dokumentationsreihe "Trainwreck" fesselt derzeit die Zuschauer auf Netflix. Mit erschreckenden und emotional aufwühlenden Geschichten aus der Realität zählt das Format zu den Top-10 der Plattform. Jede Episode beleuchtet ein anderes katastrophales Ereignis, das von originalem Bildmaterial und Augenzeugenberichten begleitet wird. Beispielsweise gibt es Folgen zur Massenpanik beim Astroworld-Festival 2021. Im Trailer ist zu sehen, wie die Beteiligten zunächst voller Vorfreude auf das Musikfestival hinfieberten. Doch Bilder zeigen dann, wie die Situation schon beim Einlass außer Kontrolle gerät und sich vor und während Travis Scott (34) Auftritts weiter zuspitzt. Einige Beteiligte sprechen in der Doku sogar das erste Mal über die Katastrophe, bei der zehn Menschen ums Leben kamen.

Ein weiterer Teil der Doku-Reihe ist auch die "Poop Cruise" 2013 auf dem Kreuzfahrtschiff Carnival Triumph. Durch einen Brand im Maschinenraum kam es damals zu einem Stromausfall, sodass das Schiff ohne Antrieb auf dem Meer herumtrieb. Da auch die generelle Versorgung eingeschränkt war, wie etwa, dass die Toiletten nicht mehr funktionierten, wurde die Kreuzfahrt für die Reisenden zu einem Albtraum. Auch hier setzt die Doku auf die Erfahrungen der Passagiere. In anderen Folgen wird die Facebook-Party 2012 in den Niederlanden gezeigt, bei der eine 15-Jährige zu ihrem 16. Geburtstag eine Veranstaltung auf der Social-Media-Plattform erstellte, diese aber versehentlich öffentlich machte. Tausende folgten der Einladung und die Party endete schließlich sogar in Krawallen.

Weitere Themen sind auch der "Sturm auf Area 51" oder der Fall "Junge in 'UFO-ähnlichem Ballon' über Colorado gefangen". Die neue Staffel startete bereits am 10. Juni. Die erste Folge der "Trainwreck"-Reihe, die 2022 veröffentlicht wurde, befasste sich mit dem berüchtigten Woodstock '99 Festival. Doch auch für andere Gemüter hält Netflix im August einige Highlights bereit.

Getty Images Netflix-Logo

Getty Images Travis Scott bei seiner Circus Maximus Stadium Tour im Met Life Stadium in New Jersey

Woodstock-Festival 1994 in Saugerties, New York

