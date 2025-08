Fans geschockt: Calvin Harris zeigt Plazenta seiner Frau

Vick Hope (35) und Calvin Harris (41) sind Eltern geworden. Am 20. Juli erblickte der Sohn des Paares das Licht der Welt. Die freudige Nachricht verkündete der DJ mit einer Reihe von Schnappschüssen auf Instagram – und diese hatten es in sich! So teilte er unter anderem ein Foto von Vicks Plazenta, die nach der Geburt ihres Sohnes ausgestoßen wurde. Die Fans sind schockiert! "Bruder, was habe ich da gerade gesehen", "Was zur Hölle?" oder "Ich war nicht auf das Plazenta-Bild vorbereitet", machen beispielsweise drei User ihrer Verwirrung Luft.

Wie die weiteren veröffentlichten Aufnahmen vermuten lassen, haben die Eltern sich für eine sogenannte Plazentaverkapselung entschieden. In diesem Fall wird der ausgeschiedene Mutterkuchen getrocknet, gemahlen und in Kapseln gefüllt, um von der frischgebackenen Mutter konsumiert zu werden – was Studien zufolge viele gesundheitliche Vorteile mit sich bringen soll. Außerdem durften sich die Fans aber auch über einen süßen Schnappschuss des Neugeborenen auf dem Arm seines Vaters freuen.

Den gesundheitlichen Vorteilen der Plazenta sind sich auch andere Mütter bewusst – unter anderem Dagi Bee (30). "Ich habe meine Plazenta gegessen", verriet die YouTuberin einst in ihrem Podcast "Kaffee mit Zitrone". Sie war sich sicher, dass das Thema für gespaltene Meinungen sorgen könnte, nichtsdestotrotz kann sie von dieser Erfahrung nur schwärmen. "Ich hatte keinen Haarverlust. Ich hatte keinen Babyblues. Also ganz viele Sachen...", erklärte sie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Calvin Harris und Vick Hope, Februar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / calvinharris Vick Hope im August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee und ihr Sohn, März 2024