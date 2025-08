So reagierten Cedric Beidingers Eltern auf seine Verlobung

Cedric Beidinger (31) und Eliza Klenner haben sich verlobt – und die Reaktionen ihrer Familien könnten kaum erfreulicher sein. Im Interview mit Promiflash verriet der Reality-TV-Star, dass er vor dem Antrag den Segen von Elizas Eltern eingeholt hatte: "Ich hatte Elizas Eltern um Erlaubnis gefragt und sie haben sich sehr gefreut", erklärte Cedric. Auch seine eigene Familie sei überglücklich gewesen. "Meine Mutter meinte sogar: 'Wird auch mal endlich Zeit'", fügte er lachend hinzu. Der besondere Moment, der das Paar auf eine neue Stufe ihrer Beziehung hob, scheint also nicht nur sie selbst, sondern auch ihre Angehörigen begeistert zu haben.

Die Verlobung sorgte nicht nur in den Familien, sondern auch bei den Fans des Paares für Jubelstimmung. Bekannt wurde die frohe Nachricht durch einen Instagram-Beitrag, in dem Cedric und Eliza einen romantischen Schnappschuss veröffentlichten. Die beiden, die als Social-Media- und Reality-Stars bereits eine große Community hinter sich haben, zeigten dabei auch stolz den funkelnden Verlobungsring. Die aufregenden Neuigkeiten reihen sich ein in eine Serie von Ereignissen, die das Leben des Paares derzeit auf den Kopf stellen. Dass Cedric für den Antrag den emotionalen Rahmen eines Konzerts wählte, zeigt, wie viel ihm dieser Moment bedeutete.

Cedric, der durch diverse Reality-TV-Formate Bekanntheit erlangte, erlebt derzeit nicht nur beruflich, sondern auch privat einen echten Höhenflug. Mit Eliza, die als Social-Media-Star viele begeistert, scheint er die perfekte Partnerin an seiner Seite zu haben. Die beiden genießen es sichtlich, ihre Glücksmomente mit ihren Followern zu teilen. Schon in der Vergangenheit überraschten sie mit Neuigkeiten über bevorstehende Veränderungen in ihrem Leben. Ihre Liebe und die frisch gegründete kleine Familie stehen dabei im Mittelpunkt – eine Entwicklung, die ihre Fans begeistert mitverfolgen.

Instagram / e.l.i.z.a.klenner Cedric Beidinger und Eliza Klenner, August 2025

Cedric Beidinger Eliza Klenner und Cedric Beidinger

Cedric Beidinger Eliza Klenner und Cedric Beidinger, April 2025