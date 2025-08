Unheilbarer Krebs: James Whale ist mit 74 Jahren verstorben

James Whale, die Ikone des britischen Rundfunks, ist im Alter von 74 Jahren nach einem langen Kampf gegen Krebs verstorben. Seine Frau Nadine bestätigte die traurige Nachricht heute Morgen und sagte gegenüber der Daily Express: "James ist heute Morgen ganz sanft eingeschlafen. Es war ein schöner Abschied und er ging mit einem Lächeln." Der Moderator und frühere Teilnehmer von Celebrity Big Brother hatte seit 2000 immer wieder mit Krebs zu kämpfen, nachdem bei ihm zuerst Nierenkrebs diagnostiziert wurde. Diese Krankheit kehrte zwei Jahrzehnte später zurück und breitete sich bis zu seinem Tod auf seine Lunge, sein Gehirn und seine Wirbelsäule aus.

Trotz seiner schweren Diagnose blieb James bis zuletzt aktiv. Er zog sich im Juni aus den Behandlungen zurück und äußerte sich in seinem letzten Zeitungsartikel über seine Zufriedenheit und seinen Frieden mit dem bevorstehenden Lebensende, insbesondere nach dem Umzug in ein Hospiz. James ehrte seine Fans bis zuletzt mit Updates über seinen Zustand und seiner charmanten Art, unter anderem in seinem Podcast "Tales of the Whales", den er zusammen mit Nadine aufnahm. Die Unternehmenswelt würdigte ihn im vergangenen Jahr mit der Verleihung eines MBE für seine Verdienste im Rundfunk und für sein Engagement in der Krebsforschung, einschließlich seines Beitrags zur Stiftung "James Whale Fund for Kidney Cancer".

Privat war James ein Mensch, der beide Facetten des Lebens – Liebe und Verlust – intensiv erlebt hat. Seine erste Frau Melinda verlor er 2018 an Lungenkrebs, und er sprach offen über seine Überlegungen zu Sterbehilfe nach ihrem Tod. Dennoch fand er neues Glück mit Nadine, die er 2021 heiratete und die ihn in seinen letzten Jahren unterstützte. James hinterlässt zwei Söhne, James und Peter, sowie zwei Enkel und wird als unverwechselbarer Radiopionier, aber auch als Mann mit scharfem Humor und tiefem Mitgefühl in Erinnerung bleiben.

Getty Images James Whale, britischer Moderator

Instagram / jameswhaleradio James Whale mit seiner Frau Nadine, September 2023

Instagram / jameswhaleradio James Whale, britischer Moderator