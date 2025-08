Diese Kandidatin kannte Martin schon vor "Die Bachelors"

Kandidatin Nadine sorgte bei der aktuellen Staffel der Datingshow Die Bachelors für eine Überraschung. Die 30-Jährige kämpfte im Team von Bachelor Felix Stein (33) um dessen Herz und schied in Folge sechs aus. Gegenüber Bild verriet sie nun, dass sie einen der Bachelors bereits vor ihrer Teilnahme an der Sendung gekannt hatte. Dabei handelt es sich jedoch nicht um Felix, sondern um Martin Braun. Die beiden hatten sich in Köln schon einige Male flüchtig getroffen, wie Nadine erklärte. "Das war schon verrückt. Martin und ich kannten uns flüchtig", so ihre Aussage.

Während der Show hielten Nadine und Martin ihre Bekanntschaft bewusst geheim. "Ich bin froh, dass ich nicht auf Krawall gespielt habe", erklärte sie gegenüber der Zeitung. Aus ihrer Sicht sei es wichtig gewesen, sich auf echte Gefühle zu konzentrieren und nicht auf mögliche Schlagzeilen. Dennoch entschied sich Nadine von Anfang an für Felix und blieb bei ihm. Zwischen ihr und Martin habe es nicht gefunkt. "Mit Felix war direkt ein Vibe. Bei Martin hätte sich das irgendwie gekünstelt angefühlt", fügte sie hinzu. Trotzdem überraschte sie ihr Ausscheiden in der sechsten Folge, da sie das Gefühl hatte, mit Felix auf einem guten Weg zu sein.

Die beliebte Datingshow bietet den Kandidatinnen die Gelegenheit, zwischen zwei Junggesellen zu wählen. Während Nadine sich für Felix entschied, blieb sie in der Show bis zur Hälfte der Staffel. In der sechsten Folge verriet der Fotograf ihr in einem Einzelgespräch, dass er in einer früheren Beziehung untreu war. In der Nacht der Rosen entschied sich der 33-Jährige dann dazu, der Projektmanagerin keine Rose zu geben. Fans konnten den Rauswurf damals schwer nachvollziehen. "Warum hat er Nadine rausgekickt? Er war doch so fasziniert von ihren Zähnen?" oder "Ich frage mich, warum Felix sie hat gehen lassen. Er wollte, dass sie mehr Facetten zeigt. Hat sie gemacht – und aus die Maus", lauten zwei kritische Kommentare auf Instagram.

Anzeige Anzeige

RTL Martin Braun bei "Die Bachelors" 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Felix Stein Nadine von "Die Bachelors" 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / felix Felix Stein, "Die Bachelors"-Star