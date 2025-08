Felix Lobrechts "Sonne und Beton" überzeugt nicht im Stream

Der Comedian Felix Lobrecht (36) durfte sich am gestrigen Sonntag mit seinem Film "Sonne und Beton" auf RTL in der Primetime präsentieren, jedoch blieb der große Erfolg aus. Der Streifen, der 2023 bereits in den deutschen Kinos zu sehen war und auf Lobrechts Bestsellerroman aus dem Jahr 2017 basiert, lockte lediglich 0,80 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme, was einem Marktanteil von mageren 3,7 Prozent entspricht. In der jungen Zielgruppe lief es etwas besser: Dort waren es laut Quotenmeter 0,41 Millionen, was einem Marktanteil von 9,8 Prozent entsprach. Doch auch diese Zahlen lagen unter dem Senderschnitt des Kölner Privatsenders.

Das schwache Abschneiden des Films ist besonders auffällig, weil das Vorprogramm des Abends bei RTL deutlich stärker war. So erreichte die Sendung "Die Versicherungsdetektive" zur besten Vorlaufzeit beeindruckende 1,35 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 6,9 Prozent. Auch die Nachrichtensendung "RTL Aktuell" konnte vorab 2,54 Millionen Menschen vor die Bildschirme locken. Trotz der vergleichsweise guten Startbedingungen blieb der Film mit Felix' autobiografisch geprägter Geschichte hinter anderen Programmen zurück, die deutlich mehr Resonanz erzeugten.

Felix' Film konnte in der linearen Ausstrahlung nicht an den vorherigen Erfolg anknüpfen. Während der Kinoausstrahlung war "Sonne und Beton" jedoch ein echter Kassenschlager. Schon kurz nach dem Start strömten die Zuschauer in die Kinosäle – über eine Million Menschen wollten das bewegende Drama sehen. Damit gehört der Streifen zu den erfolgreichsten deutschen Filmen des Jahres 2023. Aber nicht nur die Fans waren begeistert – auch die Kritiker zeigten sich beeindruckt. Für seine authentische Erzählweise und starke Inszenierung gab es ordentlich Lob. Kein Wunder also, dass "Sonne und Beton" gleich in mehrere Kategorien für den Deutschen Filmpreis nominiert wurde.

Getty Images Felix Lobrecht im Mai 2024

Nicole Kubelka / Future Image/ Action Press Levy Rico Arcos, Aaron Maldonado-Morales, Felix Lobrecht, Rafael Luis Klein-Heßling und Vincent Wiem

Imago Felix Lobrecht, Comedian