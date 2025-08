Heiner Lauterbach erklärt: Wie wir alle glücklicher werden

Heiner Lauterbach (72) hat in einem Interview leidenschaftlich über das Thema Hingabe gesprochen. Der Schauspieler, der mit seiner Frau Viktoria (52) am Starnberger See lebt, verriet, wie wichtig ihm dieses Thema ist – sowohl beruflich als auch privat. "Ohne Leidenschaft geht gar nichts auf der Welt", betonte er und sprach darüber, wie sie in jeder Lebenslage helfen könne, größere Zufriedenheit zu finden. Auch in seiner eigenen Karriere war der Kölner, der ursprünglich als Gas- und Wasserinstallateur arbeitete, stets von dieser Einstellung geleitet. Heiner ist fest davon überzeugt, dass auch kleine Aufgaben mit mehr Überzeugung und Freude ausgeführt werden sollten, was laut ihm zu mehr Zufriedenheit führt.

Neben seiner Arbeit als Schauspieler engagiert sich Heiner auch als Mentor. 2019 gründete er die Online-Plattform Meet Your Master, auf der Prominente ihr Wissen teilen. Im Oktober findet dieses Format erstmals live statt, eine Neuerung, die auf Wünsche der Nutzer zurückgeht. Dabei stehen nicht nur Erfolge im Fokus, sondern auch der Umgang mit Misserfolgen. Persönlich blickt Heiner auf eine bewegte Vergangenheit zurück: Vom Kellnern bis hin zum Durchbruch mit der Komödie "Männer" hat er sich seinen Weg an die Spitze der deutschen Filmszene erarbeitet – stets begleitet von harter Arbeit, Disziplin und einer ordentlichen Prise Leidenschaft.

Privat wie beruflich zieht Heiner derzeit viel Freude daraus, seiner Tochter Maya bei ihrer schauspielerischen Karriere zur Seite zu stehen. Schon als Kind war sie vor der Kamera aktiv, und er lobt ihr natürliches Talent. In seiner Jugend war Heiner selbst ein rebellischer Schüler, der oft mit dem System haderte, bevor er schließlich seinen Weg fand. Heute widmet er sich mit Meet Your Master auch der Frage, wie man mit Rückschlägen im Leben umgeht und Mut schöpft, um neu anzufangen – Lektionen, die er offenbar mühelos sowohl an seine Tochter als auch an seine Kursteilnehmer weitergeben kann.

Heiner Lauterbach im Juni 2025

Heiner und Viktoria Lauterbach, Promi-Paar

Heiner Lauterbach, Schauspieler