"Princess Charming"-Kandidatin Kims Ex ist auch berühmt

Nessi, besser bekannt als Nessiontour (28), ist die allererste berühmte Princess Charming. Aufgrund ihres Promi-Status' im Netz hat die Content Creatorin eine große Unsicherheit: Sie befürchtet, dass einige Kandidatinnen kein ehrliches Interesse an ihr haben könnten und durch die Teilnahme lediglich an Bekanntheit gewinnen möchten. Beim Einzeldate mit Kandidatin Kim öffnet sich Nessi und stößt auf viel Einfühlungsvermögen und Verständnis, denn die Blondine kennt diese Probleme nur zu gut.

Kim verriet, dass sie bereits Erfahrungen mit einer Partnerin gesammelt habe, die selbst im Rampenlicht stand. "Ich bin ehrlich, ich kannte dich auch. Es ist so, dass meine Ex-Partnerin auch aus der Öffentlichkeit kommt", erklärte sie mit Blick auf Nessis Sorgen. Die Blondine verriet sogar, wer ihre berühmte Ex-Partnerin ist: Es handelt sich um Lena Oberdorf (23), eine Fußballspielerin, die sowohl in der ersten Bundesliga aktiv als auch Spielerin der deutschen Nationalmannschaft ist. Kim fügte hinzu, dass sie daher die Ängste kenne, die mit einem Leben in der Öffentlichkeit einhergehen, und diese nachvollziehen könne.

2023 machten Kim und Lena ihre Beziehung damals in den sozialen Medien öffentlich. Die Profifußballerin feierte durch das Liebes-Outing auch ihr tatsächliches, öffentliches Outing. Seither gewährten die beiden Frauen im Netz immer wieder Einblicke in ihr Liebesglück. Über den Zeitpunkt und die genauen Gründe der Trennung ist nichts bekannt. Ein kürzlich verfasstes Statement von Kim lässt immerhin vermuten, dass kein böses Blut zwischen den beiden Ex-Partnerinnen fließt. "Lena war ein Teil meines Lebens und gehört zu mir", schrieb sie auf Instagram.

Instagram / kimberlysimmler Kimberly Simmler, "Princess Charming"-Kandidatin

RTL Princess Nessi und Kandidatin Kim bei "Princess Charming"

Instagram / kimberlysimmler Lena Oberdorf und Kimberly Simmler, Juni 2023

