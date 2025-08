Name und Fotos: Calvin Harris verkündet Geburt seines Sohnes

Calvin Harris (41) und Vick Hope (35) machen eine freudige Neuigkeit auf Instagram publik: Der erste Nachwuchs des DJs und der Moderatorin hat das Licht der Welt erblickt – und das bereits vor einigen Tagen. "Am 20. Juli ist unser Junge angekommen. Micah ist hier! Meine Frau ist eine Superheldin und ich bin voller Ehrfurcht vor ihrer Urweisheit! Einfach so dankbar. Wir lieben dich so sehr, Micah", schwärmt der "Summer"-Star in seinem Verkündungsbeitrag.

Anlässlich des Familienglücks teilt der frischgebackene Papa zugleich eine Reihe von Schnappschüssen mit seinen Fans. Darauf ist unter anderem Vick bei der Wassergeburt zu sehen oder wie Calvin seinen Schatz mit einem stolzen Lächeln im Gesicht auf der Brust liegen hat. Außerdem teilt der Künstler eine Aufnahme von der Plazenta seiner Frau, die später anscheinend zu Tabletten verarbeitet wurde – die sogenannte Plazentaverkapselung soll viele gesundheitliche Vorteile für Mutter und Neugeborenes mit sich bringen.

Erst im April machten Calvin und Vick die freudige Nachricht um den erwarteten Nachwuchs publik. Nachdem bereits lange heiß spekuliert wurde, machte die 35-Jährige mit einem Instagram-Post reinen Tisch. Sie teilte verschiedene Fotos von ihren Erlebnissen der vergangenen Woche und dabei zogen die Bilder, auf denen sie ein weißes, eng anliegendes Top trägt, die ganze Aufmerksamkeit auf sich: Unter ihrem Oberteil trug die Britin wohlbehütet ihren Babybauch. In den Kommentaren unter dem Beitrag erhielt das Paar zahlreiche Glückwünsche von Fans und Freunden.

Instagram / calvinharris Calvin Harris mit seinem Sohn Micah, August 2025

Instagram / calvinharris Vick Hope im August 2025

Getty Images Vick Hope und Calvin Harris bei den Brit Awards 2025