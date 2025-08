Das war James Whales (74) letzter Post vor seinem Tod

James Whale, der bekannte TalkTV-Moderator, ist im Alter von 74 Jahren verstorben. Seine Frau Nadine, die ihn während seines langen Kampfes gegen den Krebs unterstützte, bestätigte die traurige Nachricht und erklärte, James sei "sehr sanft" entschlafen. Nur wenige Tage vor seinem Tod hatte er auf X einen rührenden letzten Post geteilt. Mit einem Foto von sich und seiner Frau schrieb er: "Danke für all eure lieben Nachrichten" – ergänzt durch ein Emojibild eines Wals. Auf dieser Plattform sowie in seinem Podcast hatte der Moderator seine Fans regelmäßig über seinen Gesundheitszustand informiert.

James Whale war zuletzt in einem Hospiz, nachdem Ärzte ihm vor Kurzem nur noch wenige Wochen zu leben prognostiziert hatten. In einem berührenden Moment seiner letzten Podcast-Folge "Tales of the Whales", die am 2. August veröffentlicht wurde, sprach er mit seiner Ehefrau über die gemeinsame Zeit: "Wir hatten eine schöne Zeit zusammen, nicht wahr?" Nadine antwortete emotional mit "Die beste", bevor sie sich gegenseitig ihre Liebe gestanden. Für seine Familie, Freunde und Fans war dies ein schwerer Abschied, vor allem weil James mit über 20 Tumoren im Körper kämpfte, darunter in Gehirn, Wirbelsäule und Lunge.

James Whale, der eine Karriere von über 50 Jahren im Radio und Fernsehen hinter sich hatte, blieb bis zu seinen letzten Tagen voller Hingabe aktiv. Seine Zeit als Moderator prägte er nicht nur durch seine markante Stimme, sondern auch durch seinen wachen Geist und seinen unermüdlichen Einsatz für seine Fans. Mit seiner Frau war er seit vielen Jahren ein eingespieltes Team, das sowohl beruflich als auch privat eng verbunden war. Nun bleibt sie mit vielen gemeinsamen Erinnerungen und seinem letzten Lächeln zurück, das nach ihren Worten seinen friedlichen Übergang begleitete.

Instagram / jameswhaleradio James Whale im Januar 2022

Instagram / jameswhaleradio James Whale und seine Frau Nadine im Oktober 2021

Instagram / jameswhaleradio James Whale im Mai 2021

