So läuft die Ehe von Mike Heiter und Leyla wirklich

Am Montagabend strahlten Leyla Lahouar (29) und Mike Heiter (33) gemeinsam bei der großen Kick-off-Party von Star-Friseur Musti in Düsseldorf. Dort gab das frisch verheiratete Paar Einblicke in die Veränderungen, die die Hochzeit in ihr Leben brachte. "Es ist ein total geiles Gefühl. Vor allem, weil Mike mich den ganzen Menschen als 'meine Frau' vorgestellt hat", erzählte eine überglückliche Leyla gegenüber RTL. Auch Mike zeigte sich begeistert und ergänzte lachend: "Man ist jetzt erwachsen – zumindest auf Papier." Ende August wollen die beiden ihre Ehe bei einer großen Feier in Italien erneut zelebrieren.

Neben der Vorfreude auf die bevorstehende Feier teilten die beiden auch, wie sich ihr Zusammenleben seit der Eheschließung verändert hat. Auf die Frage antwortete Mike: "Wir streiten uns jetzt anders", worauf Leyla lachend ergänzte: "Nicht mehr so eklig." Die Ehe habe die beiden näher zusammengebracht und zu einem besseren Umgang miteinander inspiriert. Mike hofft nun, dass diese Veränderungen nicht nur eine Phase sind, sondern Bestand haben. Die Vorbereitungen für die Feier in Italien laufen bereits auf Hochtouren. "Wir haben eben noch die Musik für unsere Trauzeugen ausgesucht", erzählte Leyla und deutete dabei an, dass auch ihr Look für den großen Tag bereits feststehe – genauere Details verriet sie aber noch nicht.

Bereits in der Vergangenheit haben Mike und Leyla deutlich gemacht, dass sie langfristige Pläne schmieden. So äußerten sie den Wunsch nach einer großen Familie mit mehreren Kindern. Mike, der schon eine Tochter aus einer früheren Beziehung mit Elena Miras (33) hat, wünscht sich mindestens vier weitere Kinder. Von ihrer Energie und ihrem Enthusiasmus könnten sich andere Paare auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden. Leyla und Mike scheinen auf dem besten Weg zu sein, als ein echtes Dreamteam durch den Alltag zu gehen.

Instagram / babaclass Leyla Lahouar und Mike Heiter, Mai 2025

Instagram / filiz_koc_rose Mike Heiter und Leyla Lahouar im Juli 2025

ActionPress Mike Heiter und Leyla Lahouar bei "Let's Dance" 2025