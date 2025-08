Pop-Ikone Jane Morgan im Alter von 101 Jahren verstorben

Jane Morgan Weintraub, gefeierte Sängerin der 1950er- und 1960er-Jahre, ist im Alter von 101 Jahren verstorben. Sie starb eines natürlichen Todes in ihrem Zuhause in Naples, Florida, wie ihre Familie bekanntgab. "Unsere geliebte Jane ist friedlich im Schlaf entschlafen", hieß es in einer Mitteilung, die Deadline vorliegt. Unter ihrem Künstlernamen Jane Morgan war sie vor allem durch ihre Auftritte in Varieté-Shows und ihre zahlreichen Musikalben bekannt. Ihre Interpretation des Klassikers "Fascination" bleibt unvergessen.

Geboren als Florence Catherine Currier in Newton, Massachusetts, wurde Jane in eine musikalische Familie hineingeboren und begann bereits im Alter von sieben Jahren auf der Bühne zu stehen. Ihren Durchbruch erlebte sie in Frankreich, wo sie als "The Toast of Paris" gefeiert wurde, bevor sie mit einem Plattenvertrag in die USA zurückkehrte. Ihre Karriere umfasste sechs Goldene Schallplatten, zahlreiche Hits und Fernsehauftritte. Sie war in Shows wie der "Ed Sullivan Show" und "The Johnny Cash (†71) Show" zu sehen und trat auch auf Broadway-Bühnen auf.

Neben ihrer musikalischen Karriere brachte sie ihre Talente auch in die Schauspielerei und Moderation ein. 1965 heiratete sie den erfolgreichen Musikmanager und späteren Filmproduzenten Jerry Weintraub. Mit ihm führte Jane ein erfülltes Familienleben und unterstützte wohltätige Zwecke. Die Sängerin und ihr Mann setzten sich für das Jane und Jerry Weintraub Center for Reconstructive Biotechnology an der UCLA ein. 2011 wurde ihre Lebensleistung mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame gewürdigt. Jane hinterlässt drei Kinder, sechs Enkelkinder und acht Urenkelkinder, die das Andenken an die Sängerin bewahren.

Getty Images Jane Morgan Weintraub im Dezember 2009

Getty Images Produzent Jerry Weintraub und Sängerin Jane Morgan

Getty Images Leron Gubler, Jane Morgan und Jerry Weintraub im Mai 2011

