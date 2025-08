Sarah Ferguson verkauft jetzt umweltfreundliche Windeln

Sarah Ferguson (65), bekannt als Herzogin von York, hat überraschend ihre neueste Geschäftsidee vorgestellt: umweltfreundliche Windeln. Im Gespräch mit Richard Eden von Daily Mail enthüllte die vierfache Großmutter, dass ihre Enkelkinder sie zu diesem Schritt inspiriert hätten. Mit Unterstützung eines Unternehmer-Ehepaars entwickelte sie diese kompostierbaren Produkte, die unter dem Namen "Greater Good" auf den Markt kommen und in Samoa produziert werden. Laut Sarah ist dies eine Antwort auf den enormen Verbrauch von Windeln weltweit: "Pro Minute werden 380.000 Windeln gewechselt", betonte sie in dem Interview.

Dass sich Sarah an eine solch ungewöhnliche Geschäftsidee wagt, ist nicht neu. Die ehemalige Ehefrau von Prinz Andrew (65) hat sich im Laufe der Jahre einen Namen als kreative Unternehmerin gemacht. Neben ihrer Arbeit als Autorin von Kinderbüchern und Liebesromanen war sie bereits in verschiedene Geschäftsfelder involviert: von der Präsentation von Mixern im US-Teleshopping bis hin zur Zusammenarbeit mit einer italienischen Luxusmarke, mit der sie edle Füllfederhalter auf den Markt brachte. Mit "Greater Good" hofft sie, ein weiteres erfolgreiches Projekt zu starten und einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.

Privat scheint es für Sarah ebenfalls rund zu laufen, nachdem sie in den vergangenen Jahren wieder verstärkt in der Öffentlichkeit auftauchte. Events wie Wimbledon oder das Royal Ascot zählen mittlerweile wieder zu ihrem Terminkalender, ebenso wie die Teilnahme am royalen Weihnachtsgottesdienst. Während sie kürzlich bei einem Event sogar in der begehrten Royal Box Platz nehmen durfte, schien ihre Rückkehr ins Familiengeschehen von König Charles (76) unterstützt zu werden. Obwohl sie sich offiziell von Prinz Andrew trennte, sind die beiden nach wie vor eng verbunden und erscheinen häufig gemeinsam in der Öffentlichkeit. Diese Nähe zu ihrer Familie und ihren Enkelkindern ist es wohl, die sie nicht nur privat, sondern auch beruflich motiviert.

Getty Images Sarah Ferguson, Juni 2025

Instagram / princesseugenie Sarah Ferguson mit ihrem Enkel Ernest

Getty Images Prinz Andrew und Sarah Ferguson, Februar 2024