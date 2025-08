Amira Aly verärgert Fans mit Werbung für Christian Wolf

Amira Aly (32) sorgt derzeit mit einem Werbeclip auf Instagram für Aufsehen. Die Moderatorin wirbt darin für die Marke "More Nutrition", die Christian Wolf (30) gehört, und spielt dabei humorvoll mit dem Unterschied zwischen "Machos" und "Matcha". Doch statt Begeisterung erntet sie von einigen ihrer über 994.000 Follower vor allem Kritik. Viele vermuten einen Zusammenhang zwischen der Werbung und der Vorgeschichte ihres Ex-Mannes Oliver Pocher (47), der kürzlich öffentlich den Unternehmer und seine Produkte angegriffen hatte. Kommentare wie "Kindisch und peinlich" häufen sich unter ihrem Beitrag, und einige Follower haben ihr sogar entfolgt.

Der Hintergrund der Spannungen: Oliver und Christian lieferten sich vor einigen Wochen eine hitzige Auseinandersetzung auf Instagram. Grund war unter anderem ein Video, in dem Christian seine Tochter präsentierte und dabei von Oliver wegen eines angeblich falschen Umgangs mit dem Baby kritisiert wurde. Angesprochen wurden außerdem auch die Nahrungsergänzungsmittel der Marke, die bei Oliver Ablehnung fanden. Dass nun ausgerechnet Amira für "More Nutrition" wirbt, sorgt bei vielen Fans für Spekulationen, ob sie damit möglicherweise Oliver provozieren will. Andere wiederum bemängeln die Seriosität der Produkte und haben damit laut eigenen Kommentaren einen Grund gefunden, sich von ihrem Idol abzuwenden.

Für Amira könnte die Zusammenarbeit mit Christian jedoch auch ein geschäftlicher Erfolg sein. In dem humorvollen Spot deutet sie an, dass sie mit Matcha die richtige Wahl für sich getroffen habe – eine Anspielung auf persönliche Erfahrungen, die wohl bewusst platziert wurde. Nach ihrer Scheidung von Oliver im Jahr 2024 hat sich Amira längst ein neues Leben aufgebaut, zu dem auch die Beziehung mit Moderator Christian Düren (35) zählt. Dass ihre Entscheidungen inzwischen für solches Aufsehen sorgen, zeigt aber auch, dass ihre Vergangenheit sie immer noch in den Augen der Öffentlichkeit begleitet.

Instagram / amiraaly Amira Aly, Moderatorin

Getty Images Oliver Pocher, Mai 2025

Getty Images Amira Aly und Christian Düren beim Lascana Summer Club in Berlin