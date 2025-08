Gibt es ein "Der Sommer, als ich schön wurde" Spin-off?

Die dritte und letzte Staffel der Erfolgsserie "Der Sommer, als ich schön wurde" läuft seit dem 16. Juli auf Amazon Prime Video und versetzt Fans erneut in die dramatische Liebesgeschichte zwischen Belly, Jeremiah und Conrad. Jede Woche erscheint eine neue Folge, bis am 17. September das spannende Finale über die Bildschirme flimmert. Dann heißt es Abschied nehmen – oder vielleicht auch nicht? Denn erste Hinweise deuten laut Deadline darauf hin, dass das Serienuniversum noch nicht vollständig abgeschlossen sein könnte.

Vernon Sanders, Leiter der TV-Abteilung von Prime Video, hat angedeutet, dass Jenny Han (44), auf deren Buchtrilogie die Serie basiert, bereits Ideen für weitere Projekte entwickelt hat. Er erklärte, dass Jenny an neuen Konzepten arbeitet, die im Universum von "Der Sommer, als ich schön wurde" angesiedelt sein könnten. Noch gibt es keine konkreten Pläne, aber die Möglichkeit eines Spin-offs scheint nicht ausgeschlossen. Fans dürfen also hoffen, dass die Geschichten aus Cousins Beach in irgendeiner Form fortgesetzt werden.

Die Serie erfreut sich seit ihrer ersten Staffel großer Beliebtheit, besonders in der Zielgruppe der jungen Frauen. Die Liebe, Freundschaft und die emotionalen Herausforderungen, mit denen die Hauptfiguren zu kämpfen haben, scheinen viele Zuschauer zu begeistern. Mit 25 Millionen weltweiten Zuschauern innerhalb von nur sieben Tagen nach dem Start der dritten Staffel gehört "Der Sommer, als ich schön wurde" zu den erfolgreichsten Produktionen auf der Streaming-Plattform. Es bleibt spannend, ob und wie Amazon Prime Video diese Begeisterung für ein mögliches Spin-off nutzen wird.

Erika Doss / Prime Video Gavin Casalegno und Lola Tung in "Der Sommer, als ich schön wurde"-Staffel drei

Getty Images Jenny Han, Autorin

Getty Images Christopher Briney, Lola Tung und Gavin Casalegno in New York City, 2023