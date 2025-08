Christina Hänni zeigt Fotos ihrer früheren Brautkleidanprobe

Christina Hänni (35) brachte ihre Fans mit einem besonderen Instagram-Post zum Staunen. Die Tänzerin teilte Fotos und Videos von einer vergangenen Brautkleidanprobe, die wohl ein Highlight ihrer Hochzeitsvorbereitungen darstellte. Dazu schrieb sie: "Ich wollte euch mal zeigen welche Kleider es bei mir NICHT geworden sind." Sie zeigte sich in verschiedenen Kleidern, die sie einst in Betracht zog, bevor sie schließlich das Traumkleid für ihre Hochzeit mit Luca Hänni (30) im August 2023 auswählte. Ihr endgültiges Kleid war eine elegante Wahl in Weiß mit A-Linie, 3D-Blütenapplikationen und Tüll. Ihre Follower waren begeistert – nicht nur vom Kleid, das sie schlussendlich trug, sondern auch von den anderen Optionen, die sie präsentiert hatte.

In ihrem Post erlaubte Christina einen kleinen Blick in den Moment, der vor zwei Jahren stattfand, und fragte ihre Fans, welches Kleid sie ebenfalls an ihr großartig gefunden hätten. Die Rückmeldungen waren zahlreich, einige bewunderten besonders ein ausladendes Kleid mit Spitzen-Details und gerafftem Rock, während andere von einem Modell in einem nicht ganz klassischen Weiß-Ton schwärmten. Trotz verschiedener Meinungen über die Kleider stand für die meisten fest: Die Wahl für das finale Kleid war perfekt. Viele zeigten sich beeindruckt von Christinas Stilgefühl und ihrer offenen Art, die Kleidungsverliebtheit mit ihrer Community zu teilen.

Die Tochter eines Schweizer Musikerpaars genießt es, ihre Fans an persönlichen Momenten teilhaben zu lassen. Auch in ihrer Ehe mit Luca, die durch Teamwork und Humor geprägt ist, bleibt es offenbar spannend. So sorgte Luca bereits durch eine ungewöhnliche Botschaft während eines Castings für Überraschungen. Doch die beiden scheinen stets eine lockere Herangehensweise zu haben und zeigen das Bild einer starken Partnerschaft. Christina nutzt regelmäßig die sozialen Medien, um einen Blick hinter die Kulissen ihres Lebens zu bieten, sei es im Privatleben oder bei ihrer Arbeit als Tänzerin.

Instagram / christina.haenni Christin Hänni bei ihrer Brautkleidanprobe

Instagram / christina.haenni Christin Hänni bei ihrer Brautkleidanprobe

Instagram / christina.haenni Luca und Christina Hänni mit ihrer Tochter im Dezember 2024