"Gefragt – Gejagt" startet Quiz-Marathon mit Promi-Teams

Am Samstag, den 6. September, dürfen sich Fans der Quizshow "Gefragt – Gejagt" auf einen besonderen Abend freuen, wie fernsehserien.de berichtet. Um 20:15 Uhr findet eine dreistündige Primetime-Ausgabe der Sendung mit Alexander Bommes (49) und den legendären Jägern statt. Dabei werden 16 Prominente in vier Teams gegeneinander antreten, um Geld für den guten Zweck zu erspielen. Zu den prominenten Mitstreitern gehören unter anderem Sänger Max Giesinger (36), Model Eva Padberg (45), Schauspieler Axel Milberg (69) und Comedian Atze Schröder (59). Die Teams treten in verschiedenen Runden gegen die Jäger an, doch wer auf welchen Quizprofi trifft, bleibt bis zur Show ein Geheimnis.

Das Konzept überzeugt seit Jahren: Neben den bekannten Jägern, darunter der "Quizgott" Sebastian Jacoby und der "Quizdoktor" Dr. Thomas Kinne, glänzen die prominenten Teilnehmer mit Wissen und Humor. Die vier Teams sind breit aufgestellt, von Sportjournalisten über Schauspieler bis hin zu Comedians, was die Spannung der Show weiter erhöhen dürfte. Mit Marktanteilen zwischen 16 und 18 Prozent und durchschnittlich 2,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern bleibt die Vorabend-Ausgabe von "Gefragt – Gejagt" für die ARD eine sichere Bank. Auch in der jüngeren Zielgruppe schneidet die Sendung regelmäßig gut ab, was die Entscheidung für einen erneuten Primetime-Marathon verdeutlicht.

Bei "Gefragt – Gejagt" kommt es immer wieder zu amüsanten Situationen. Vor drei Wochen ging ein kleiner Patzer von Sebastian Klussmann durch die Medien. Der beliebte Jäger stand bei einer eigentlich leichten Frage plötzlich auf dem Schlauch und tippte auf die falsche Antwort. Alexander hatte zuvor betont, wie simpel die Frage sei – doch das brachte den Quizprofi offenbar ins Grübeln. "Ich hätte mir gewünscht, dass das rausgeschnitten wird", scherzte Sebastian anschließend. Die ARD erfüllte ihm diesen Wunsch aber nicht und so wurde der sympathische Fauxpas zu einem echten Highlight für die Fans.

ARD/Uwe Ernst "Gefragt – Gejagt"-Moderator Alexander Bommes

Getty Images Max Giesinger, Dezember 2022

Getty Images Alexander Bommes im September 2023

