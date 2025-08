Überholt: Bonez MC platziert sich vor "KPop Demon Hunters"

Bonez MC (39) und sein Rap-Kollege LX landen mit dem Album "Dumm aber doppelt" in den deutschen Album-Charts direkt auf Platz 2. Während sich der Soundtrack zum gefeierten Netflix-Animationsfilm "KPop Demon Hunters" von den TWICE-Stars Jeongyeon, Jihyo und Chaeyoung zunächst an der Spitze platziert, rutschen sie mittlerweile auf Platz 3 ab. Damit setzt sich das Hamburger Rap-Duo gegen namhafte internationale Konkurrenz wie Tyler, The Creator durch. Das Album von Bonez MC und LX wird bereits jetzt als eines der Highlights des Jahres in der deutschen Hip-Hop-Szene gehandelt.

Der Netflix-Hit und sein dazugehöriger Soundtrack sorgten weltweit für Begeisterung. Die fiktive K-Pop-Girlband Huntr/x, die als Dämonenjägerinnen gegen die dämonischen Saja Boys antritt, begeistert nicht nur Filmfans: Auch die Songs der TWICE-Mitglieder machten weltweit Schlagzeilen und erreichten in den USA Platz 3 der Charts. In Deutschland wurden K-Pop-Fans ebenfalls hellhörig, doch die Platzierung hinter Bonez MC und LX zeigt, dass deutschsprachiger Hip-Hop sich seinen festen Platz im Wettbewerb um die heiß begehrten Chartspitzen behaupten konnte.

Für Bonez MC ist dies ein weiterer Meilenstein in seiner beeindruckenden Karriere. Der Rapper, der als Mitglied der 187 Strassenbande bekannt wurde, ist längst ein fester Bestandteil der deutschen Musikszene. Privat gibt er sich jedoch zurückhaltend. In einem vergangenen Interview erklärte er: "Ich versuche, mein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit rauszuhalten." Bekannt ist, dass der Musiker in einer Beziehung lebt und ein Kind hat, das sein ganzer Stolz ist. Auch zu seinen Kollegen pflegt er enge Beziehungen, vor allem die Zusammenarbeit mit LX scheint immer wieder Früchte zu tragen – wie jüngst die Platzierung in den Charts beweist.

Bonez MC, Rapper

Bonez MC bei "Rock am Ring" 2019

Bonez MCs Partnerin mit der gemeinsamen Tochter, September 2024

