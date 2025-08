Kelly Osbourne ehrt Papa Ozzy (†76) mit emotionaler Hommage

Kelly Osbourne (40) hat sich mit einer emotionalen Botschaft auf Instagram an ihre Fans gewandt, um ihrem verstorbenen Vater Ozzy Osbourne (†76) zu gedenken. Der legendäre Black-Sabbath-Frontmann verstarb am 22. Juli im Alter von 76 Jahren im Kreise seiner Familie. "Trauer ist eine seltsame Sache – sie kommt in Wellen – ich werde eine Weile lang nicht okay sein", schrieb sie und zeigte sich tief berührt von der überwältigenden Unterstützung, die sie in dieser schweren Zeit erhalten hat. Ihr Beitrag, in dem sie Worte wie "Birmingham Forever" und "Ozzy Forever" verwendete, spiegelte sowohl ihren Schmerz als auch ihre Liebe wider.

Nur wenige Wochen vor seinem Tod hatte Ozzy noch bei einem Black-Sabbath-Reunion-Konzert in Birmingham auf der Bühne gestanden, wo er von einer großen Fangemeinde gefeiert wurde. Diese letzte Aufführung war Teil des "Back to the Beginning"-Konzerts, das für ihn ein emotionales Heimspiel darstellte. Für die Familie Osbourne war dieser Moment besonders bedeutsam, da Kellys Partner Sid Wilson (48) kurz darauf in Anwesenheit ihrer Eltern um ihre Hand anhielt. Trotz eines humorvollen Einwurfs von Ozzy nahm Kelly den Antrag an, und das Paar wagte somit einen weiteren Schritt, ihre Verbindung noch stärker zu festigen.

Die letzten Jahre hatte Ozzy, der 2019 öffentlich gemacht hatte, mit Parkinson zu leben, zunehmend zurückgezogen verbracht. Sein Anwesen, das Welders House in England, war ein Ort, der ihm und seiner Frau Sharon Osbourne (72) stets als Rückzugsort diente. Die traditionsreiche Black-Sabbath-Bank und andere ikonische Orte in Birmingham wurden nach seinem Tod zu Orten der Trauer, wo Fans Blumen und Briefe niederlegten. Die Stadtverwaltung bewahrte diese Erinnerungen sorgsam auf, um sie später der Familie Osbourne zu übergeben – ein Symbol dafür, wie der Musiker weltweit Liebe und Respekt erfuhr, selbst über den Tod hinaus.

Getty Images Kelly Osbourne mit ihrem Vater Ozzy

Getty Images Sharon Osbourne und Kelly Osbourne, 2025

MEGA Sid Mason und Kelly Osbourne und ihr gemeinsamer Sohn im März 2025