"Goodbye Deutschland"-Anke drehte bis kurz vor ihrem Tod

Der plötzliche Tod von Anke Leithäuser (†58), besser bekannt unter ihrem Spitznamen "Hasi", hat viele Fans und Freunde erschüttert. Die 58-jährige Kultauswanderin, die seit 2008 regelmäßig in der Vox-Serie Goodbye Deutschland zu sehen war, starb am 1. Juli 2025 nach kurzer, schwerer Krankheit in Italien. Nur wenige Wochen zuvor hatte ein Kamerateam der Sendung sie zu Hause am Gardasee besucht. Zu diesem Zeitpunkt geriet ihr langjähriger Traum allerdings ins Wanken: Aufgrund von Problemen mit den Behörden durfte sie ihren Imbiss, den sie 17 Jahre lang betrieben hatte, plötzlich nicht mehr öffnen.

In ihrer letzten Begegnung mit dem Vox-Team erzählte Anke von ihren Sorgen. Die Situation belastete sie sowohl emotional als auch finanziell schwer, da sie auf die Einnahmen des Imbisses angewiesen war und ihr Erspartes nur noch für wenige Monate ausreichte. Dennoch vermittelte sie den Eindruck, sich den Problemen stellen zu wollen, und zeigte sich kämpferisch. Umso unerwarteter kam die Nachricht, dass Anke wenige Wochen später ins Krankenhaus eingeliefert wurde und sich ihr Zustand rasch verschlechterte. Wenig später verstarb sie.

Ihren Traum von einem Leben am Gardasee gab Anke bis zu ihrem Tod nicht auf. Auch nach der Trennung von ihrem langjährigen Ehemann Dirk Leithäuser, der sie nach 35 Jahren Ehe wegen einer anderen Frau verließ, hielt sie an ihrem neuen Lebensmittelpunkt fest. Gemeinsam mit ihrer Mutter Gisela führte sie weiter den Imbiss, der über die Jahre hinweg für viele Touristen und Fans der Serie zu einem beliebten Treffpunkt wurde. Die Zuschauer erinnerten sich besonders gerne an "Hasis" herzliche Art und ihren liebevollen Einsatz für die kleine Lokalität.

