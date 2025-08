Naomi Campbell (55) strahlt im roten Bikini auf Ibiza

Naomi Campbell hat es sich am Wochenende auf Ibiza gutgehen lassen. Das Supermodel, das im Mai seinen 55. Geburtstag feierte, zog am sonnigen Mittelmeerstrand alle Blicke auf sich. In einem leuchtend roten Bikini spazierte sie entspannt am Ufer entlang und gönnte sich eine Abkühlung im klaren Wasser, wie Bilder von TMZ zeigen. Sichtlich gut gelaunt genoss sie den entspannten Tag und zeigte dabei eindrucksvoll, dass sie auch abseits des Laufstegs eine wahre Stilikone bleibt.

Die mediterrane Auszeit scheint perfekt zur aktuellen Lebensphase von Naomi zu passen. Neben ihrem vollen Terminkalender als Model und Schauspielerin nimmt die zweifache Mutter sich immer wieder bewusst Zeit für sich. Mit ihrer durchtrainierten Figur und ihrer unvergleichlichen Präsenz beweist sie, dass Alter nur eine Zahl ist. Während sie sich in Ibiza der Sonne hingibt, sorgte sie in den vergangenen Monaten bereits bei verschiedenen Anlässen für unvergessliche Auftritte und Schlagzeilen.

Zuletzt überraschte Naomi mit einem neuen Look, als sie bei einem Event in London ihr sonst dunkles Haar in honigblondem Ombré präsentierte. Für viele ihrer Fans und Branchenkenner war dies eine willkommene Abwechslung, die einmal mehr Naomis Status als echte Fashion-Ikone unterstrich. Ob mit bahnbrechenden Stylings oder ihren markanten Auftritten – die zweifache Mutter versteht es, von sich reden zu machen und sich stets aufs Neue ins Gespräch zu bringen.

Getty Images Naomi Campbell, Supermodel

Getty Images Naomi Campbell, Vanity Fair Oscar Party 2023

Instagram / naomi Naomi Campbell, Juni 2025

