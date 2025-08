Polizei nennt Details zu Yasin und Gigi Birofios Auto-Crash

Die Realitystars Gigi Birofio (26) und Yasin Mohamed (34) waren am 1. August in einen schweren Autounfall auf der Autobahn A81 bei Ludwigsburg verwickelt. Die beiden befanden sich in einer lilafarbenen Corvette, als es zu dem Vorfall kam. Nun werden weitere Details bekannt. Laut einer Pressemitteilung, die unter anderem RTL vorliegt, geschah der Unfall bei dichtem Verkehr und nasser Fahrbahn. Der Mann, der sich am Steuer des Sportwagens befand und bei dem es sich wohl um Gigi handelt, soll vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve ein vorausfahrendes Fahrzeug zu spät gesehen haben. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, sei er auf die linke Spur ausgewichen, wo es zu einer Kollision mit einem VW Passat kam.

Der Aufprall hatte heftige Folgen: Der VW Passat wurde in die Mittelleitplanke geschleudert, während sich die Corvette drehte und mit ihrem Heck gegen ein anderes Fahrzeug, einen VW Touran, prallte. Der Fahrer des Passats und die Beifahrerin im Touran erlitten leichte Verletzungen. Alle drei Fahrzeuge wurden bei dem Unfall stark beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 140.000 Euro. Zwar nannte die Polizei aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Namen der am Unfall beteiligten Personen, doch durch die Orts- und Zeitangabe des Unfalls lässt sich ableiten, dass es sich bei den Beteiligten um Yasin und Gigi handeln muss. Das genannte Alter des Fahrers der Corvette legt zudem nahe, dass Gigi am Steuer gesessen hat.

Direkt nach dem Unfall wandte sich Yasin per Instagram-Story an seine Fans. Noch an der Unfallstelle zeigte er das stark beschädigte Auto und schilderte, wie knapp die beiden der Katastrophe entkommen waren. "Wir haben, glaube ich, 1.000 Schutzengel", sagte die Reality-TV-Bekanntheit sichtlich bewegt. Auch auf den veröffentlichten Fotos waren die ausgelösten Airbags und die beschädigte Karosserie der Corvette gut zu erkennen.

Anzeige Anzeige

IMAGO / BREUEL-BILD Yasin Mohamed und Gigi Birofio, 2024

Anzeige Anzeige

IMAGO / STAR-MEDIA Gigi Birofio, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / yasin__11_ Gigi Birofios zerstörtes Auto, August 2025

Anzeige