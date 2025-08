Steve Jobs' Tochter Eve teilt erste Glamour-Hochzeitsfotos

Eve Jobs (27) hat am 26. Juli in England ihrem Partner Harry Charles das Jawort gegeben und erstmals Fotos ihrer Traumhochzeit geteilt. Auf Instagram veröffentlichte die 27-Jährige am 3. August ein stilvolles Schwarz-Weiß-Bild, das sie mit ihrem frisch Angetrauten zeigt. "Wir sind verheiratet!!!", schrieb die Tochter des legendären Apple-Gründers Steve Jobs (†56). Begleitet wurde die Zeremonie von einem zauberhaften Rahmenprogramm in den Cotswolds, mit der Trauung in der mittelalterlichen Kirche St. Michael und einer anschließenden Feier im exklusiven Estelle Manor.

Eves Hochzeitskleid sorgte für besonderes Aufsehen. Entworfen wurde es von Givenchy-Kreativdirektorin Sarah Burton, die gemeinsam mit ihrem Team Eves "wildeste Hochzeitsträume" wahr werden ließ. Ihr elegantes Kleid war mit einem quadratischen Ausschnitt, einer kurzen Schleppe und bezaubernden Perlenstickereien versehen. Neben Dankesworten an ihre Designerin würdigte das frisch verheiratete Model auch ihre Hochzeitsplaner, Fotografen, Familie und Freunde: "Das alles wäre ohne euch unmöglich gewesen, wir lieben euch so sehr!!!" Zu den prominenten Gästen zählten unter anderem Kamala Harris (60), Jessica Gates und Jessica Springsteen (33).

Eve, die ihre Modelkarriere 2020 begann, schätzt das Modedesign ebenso wie ihre Leidenschaft für Pferdesport und Reisen. Auch ihr Ehemann Harry teilt die Begeisterung für den Reitsport: Der 26-jährige Brite vertrat sein Land bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio, so wie sein Vater, der olympische Goldmedaillengewinner Peter Charles. Öffentlich gemacht hat das Paar ihre Beziehung laut People bereits 2024 und trat seither immer wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit auf. Schon die Junggesellinnenparty im Juni deutete auf das stylische Temperament der Braut hin, als sie ein Wochenende mit ihren engsten Freundinnen in weißer Spitze samt Schleier feierte.

Getty Images Eve Jobs im November 2023

Getty Images Steve Jobs im Oktober 1999 in Kalifornien mit einem iMac in der Special Edition

Instagram / evejobs Harry Charles und Eve Jobs im August 2024

