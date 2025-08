Sophia Thiel erntet für Wacken-Look erneut fiese Kommentare

Sophia Thiel (30), die Fitness-Influencerin, ließ es sich auch dieses Jahr nicht nehmen, dem Wacken Open Air einen Besuch abzustatten. Auf Instagram postet sie ein kurzes Video, in dem sie ihre optische Verwandlung dokumentiert. Ein beeindruckendes Kostüm kommt zum Vorschein, verkleidet als Wasteland Warrior posiert sie für die Kamera. Mit dabei und optisch angepasst: Sophias Schwester Bella. Die Kostüme seien von ihrem Schwager handgemacht, verrät die Influencerin. In der Kommentarspalte sind die Meinungen zu Sophias Outfit gemischt.

Während sich positive Kommentare wie: "Ich dachte schon, ich hätte es verpasst. Einfach hammermäßig, wie ihr ausseht" oder "Einfach ikonisch" häufen, schleichen sich auch ziemlich fiese Meinungen dazu. "Wacken ist kein Karneval", schreibt ein User, oder "Wenn man einmal im Jahr zum 'Metaller' wird", schreibt ein anderer. Sophia lässt sich davon vermutlich nicht den Spaß verderben. Die YouTuberin weiß nach vielen Jahren in der Social-Media-Branche, wie sie mit solchen Kommentaren umzugehen hat. Im besten Fall werden diese gar nicht mehr beachtet. Das Wichtigste: Sophia selbst feiert ihren Look und wird das viertägige Festival in vollen Zügen genossen haben.

Bereits 2024 hat Sophia mit einem aufwendigen Look begeistert. Die Bloggerin zeigte sich in einem Kostüm und Make-up, das dem Motto "Hexen und Zauberer" entsprach. Diese Outfits wurden von Modedesignerin Marina Hoermanseder angefertigt. Auch damals musste sie sich mit Hate-Kommentaren auseinandersetzen. Umso schöner, dass sie sich dieses Jahr nicht entmutigen lassen hat und ihr Ding weiterhin durchzieht. Fans dürften jetzt schon gespannt sein, was sich Sophia und Bella im kommenden Jahr einfallen lassen.

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel mit ihrer Schwester Bella beim Wacken Open Air 2025

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, April 2025

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel und ihre Schwester Bella, 2024