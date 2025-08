"Der Sommer, als ich schön wurde"-Star Gavin empört die Fans

Gavin Casalegno (25) wird derzeit scharf für seine neue Werbekampagne kritisiert. Der "Der Sommer, als ich schön wurde"-Star, der in der Serie die Figur Jeremiah Fisher spielt, wirbt in einem Instagram-Clip für die Kaffeekette Dunkin'. In dem Video sitzt Gavin entspannt an einem Pool, mit einem sogenannten Refresher Summer in der Hand, während er selbstbewusst sagt: "Schau, ich habe nicht darum gebeten, der König des Sommers zu sein. Es ist einfach so passiert." Besonders seine Aussage "Diese Bräune? Genetik." sorgt bei den Zuschauern für Empörung.

Die Kritik an diesem Clip lässt nicht auf sich warten. Viele Fans empfinden die Anspielung auf genetische Vorzüge als deplatziert und reagieren ablehnend. So kommentiert ein Nutzer ironisch: "Ein seltsamer Zeitpunkt, um eine Anzeige zum Thema Genetik zu veröffentlichen." Eine andere Person merkt an: "Was hat ein Getränk mit Genetik zu tun?" Vergleiche mit einer umstrittenen Jeans-Kampagne von Sydney Sweeney (27), in der ebenfalls ein Wortspiel mit "Genen" im Zentrum stand, werden laut. Während Sydney für den Spot mit Rassismus-Vorwürfen konfrontiert wurde, wirft man Gavin vor, mit einer wenig originellen und sensiblen Botschaft polarisiert zu haben.

Gavin hat durch seine Rolle in der Serie nicht nur enormen Ruhm, sondern auch Millionen Fans gewonnen. Doch gerade im Showbusiness kann der Grat zwischen Erfolg und Fehltritt schmal sein. Ein ähnliches Beispiel bietet die Kampagne von Sydney Sweeney, bei der vermeintlich elitäre Anklänge zum Zündstoff wurden. Der Instagram-Spot von American Eagle wurde von vielen ebenfalls kritisch beäugt. TMZ zufolge wies das Modeunternehmen die Vorwürfe entschieden zurück, denn: Der Clip habe bei 71 Prozent der Befragten positiven Zuspruch erhalten.

Getty Images Gavin Casalegno, Schauspieler

Getty Images Gavin Casalegno, Februar 2025

Getty Images Sydney Sweeney, Schauspielerin