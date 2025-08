Nach Babynews: Cedric Beidinger und Eliza haben sich verlobt

Cedric Beidinger (31) und Eliza Klenner haben doppelten Grund zur Freude! Sie erwarten nicht nur ihr erstes gemeinsames Kind, sondern überraschen ihre Fans jetzt auch mit der nächsten großen Nachricht – sie sind verlobt! Während eines Konzerts des Sängers Florian Künstler machte der Realitystar seiner Eliza einen romantischen Antrag. Die freudigen Neuigkeiten ließen die beiden via Instagram verlauten und teilten dazu einen gemeinsamen Schnappschuss sowie ein Bild des funkelnden Verlobungsrings.

In einer emotionalen Nachricht auf Social Media beschrieb die baldige Dreifach-Mutter, wie viel ihr dieser Moment bedeutet. "Ich finde kaum Worte dafür, wie dankbar ich dir für all das bin, was wir in den letzten Monaten gemeinsam erlebt und durchgestanden haben", schrieb sie zu ihrem Post und sprach von schwierigen Zeiten, die sie gemeinsam gemeistert hätten. Cedric kommentierte unter dem Beitrag: "Ich hätte es nicht besser beschreiben können! Ich kann dir nur alles zurückgeben! Ich liebe dich!" Die Liebe und der Zusammenhalt des Paares scheinen in diesen besonderen Momenten stärker denn je zu sein.

Für Cedric und Eliza ist das nicht einfach nur ein weiterer Meilenstein – es ist der Beginn eines neuen Kapitels. Die beiden sind seit etwa anderthalb Jahren ein Paar und haben in dieser Zeit offenbar schon so manche Herausforderungen zusammen durchlebt. Eliza schwärmte von Cedric als ihrem sicheren Hafen, ihrem größten Glück und ihrem Zuhause. Bereits im April sprachen die beiden offen über ihre Zukunftspläne im Promiflash-Interview. "Wir wollen in Zukunft heiraten. Doch zunächst genießen wir die Schwangerschaft. Also alles nacheinander", erklärte der 31-Jährige freudig.

Anzeige Anzeige

Instagram / e.l.i.z.a.klenner Cedric Beidinger und Eliza Klenner, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / e.l.i.z.a.klenner Eliza Klenner zeigt ihren Verlobungsring

Anzeige Anzeige

Cedric Beidinger Eliza Klenner und Cedric Beidinger