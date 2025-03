Sportmoderatorin Ruth Hofmann verkündet süße Babynews im TV

Tolle News von Ruth Hofmann (38) im Live-TV: Die Sport-Moderatorin ist in freudiger Erwartung eines Babys. Das machte sie in der heutigen Ausgabe von Sport-1-"Doppelpass" bekannt. "Ich habe auch noch jemanden mitgebracht, einen ganz speziellen Gast, wenn man so will", erklärte Ruth während ihrer Moderation und fügte hinzu: "Der braucht keinen Extraplatz bei euch in der Runde. Der ist bei mir hier ganz gut aufgehoben. Ich bin schwanger und bekomme Verstärkung."

Nach dem Bekanntmachen ihrer Schwangerschaft bekam Ruth von den Gästen und dem Publikum großen Applaus. An eine Babypause denkt die 38-Jährige aber offenbar noch lange nicht – bis zum Ende der Saison wolle sie noch vor der Kamera stehen. Wenn die Fußballbundesliga im Sommer in die Pause geht, wolle sie sich ihrer neuen Rolle als Mama widmen. "Die Sommerpause ist für mich dann schön verplant", erklärte sie.

Der Vater ihres Babys ist Sergio Perales Caliz. Mit dem Spanier geht Ruth bereits seit 2023 gemeinsam durchs Leben. Auf Instagram teilt die Sportjournalistin regelmäßig süße Schnappschüsse mit ihrem Liebsten – mit ihm scheint sie den Richtigen gefunden zu haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / _ruth_hofmann Ruth Hofmann, Sport-Moderatorin

Anzeige Anzeige

Instagram / _ruth_hofmann Ruth Hofmann und ihr Partner Sergio

Anzeige Anzeige

Anzeige