Ateez' Yunho feiert mit besonderem Film sein Kino-Debüt

Yunho, Mitglied der erfolgreichen K-Pop-Gruppe ATEEZ, wird schon bald auf der großen Leinwand zu sehen sein. Mit dem Film "Back! Stage" gibt er sein Debüt als Kinodarsteller, berichtet allkpop. Der besondere Clou: Der gesamte Film wurde mit dem neuen iPhone 16 Pro gedreht. In der Rolle des Gi Seok verkörpert Yunho einen Musiker, der nach einem Streit vor zwei Jahren aus seiner Band geworfen wurde. Kurz vor einem wichtigen Auftritt bekommt er jedoch überraschend einen Anruf seiner ehemaligen Bandkollegen, die ihn bitten, wieder auf die Bühne zurückzukehren. Die Premiere des Films ist für den 18. August in den CGV-Kinos in Südkorea angesetzt, und die Tickets können ab heute erworben werden.

In einem Statement zeigte sich Yunho überaus begeistert von seinem ersten großen Filmprojekt: "Ich bin super aufgeregt, mit 'Back! Stage' mein Kino-Debüt zu geben. Ich erinnere mich genau daran, wie ich Gi Seok zum ersten Mal getroffen habe und an jede Sekunde während der Dreharbeiten. Es ist eine großartige Produktion, und ich möchte die Zuschauer um viel Unterstützung und Vorfreude bitten." Neben dem Film wird auch der Haupt-Originalsoundtrack "Back! Stage" mit Yunhos Gesang veröffentlicht. Fans können den Song ab dem 14. August exklusiv über Apple Music streamen.

Die Chance, Yunho in einer neuen Rolle zu sehen, sorgt bei seinen Fans für große Erwartungen. Der Sänger und Tänzer hat sich mit ATEEZ weltweit einen Namen gemacht und bewiesen, dass er nicht nur musikalisch begeistert. Gemeinsam mit den anderen sieben Mitgliedern der Band durfte er schon auf der großen Coachella-Bühne auftreten und reiste schon für mehrere ausverkaufte Touren durch die ganze Welt. Auch seine Fähigkeit, Emotionen auf die Bühne zu bringen, könnte nun der Schlüssel zu einer erfolgreichen Schauspielkarriere sein. Yunho selbst betonte, wie sehr ihn "Back! Stage" an die Energie und das Gefühl der Jugend erinnert. Sein Debüt auf der großen Leinwand verspricht also nicht nur für Fans der Band, sondern auch für Filmliebhaber ein spannendes Erlebnis zu werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeong Yunho von Ateez, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Band Ateez, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeong Yunho von Ateez beim Coachella, April 2024

Anzeige