Schuldgefühle? Nikola Grey spekuliert über Kims Netzpause

In der Ehe zwischen den Reality-TV-Sternchen Nikola (29) und Kim Virginia Grey (30) kriselt es derzeit offenbar gewaltig. Während Kim sich vollständig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, suchte Nikola jetzt in einer Instagram-Fragerunde das Gespräch mit seinen Followern. Auf die Frage eines Fans, warum Kim plötzlich von der Bildfläche verschwunden sei, zeigte sich der Influencer ratlos: "Vielleicht ist sie untergetaucht, weil sie sich schuldig fühlt. Ich kann es euch nicht sagen."

Er ließ zudem durchblicken, dass auch er aktuell nicht wisse, was genau bei seiner Frau los sei: "Ich bekomme dazu sehr viele Fragen, aber ich weiß nicht zu 100 Prozent, was bei ihr gerade passiert und warum sie sich von Social Media abgemeldet hat." Nikolas offene Worte werfen weitere Fragen zur Beziehung der beiden auf. Kims plötzliche Netzpause und der öffentliche Umgang damit sorgen derzeit für reichlich Gesprächsstoff unter den Fans. Besonders die von Nikola angedeutete Schuldfrage heizt die Spekulationen an.

In der Fragerunde zeigte sich Nikola zudem unerwartet offen, als Fans nach seinen Gefühlen für Kim fragten. "Ich liebe sie natürlich noch... Sonst hätte ich sie nicht geheiratet. Sowas geht nicht weg von heute auf morgen – egal, was zwischen uns passiert ist oder was sie gemacht hat", erklärte der einstige Temptation Island-Teilnehmer. Gleichzeitig ließ er Zweifel durchblicken: "Ob das reicht, ist was anderes." Damit befeuerte der Influencer die Gerüchte über eine endgültige Trennung weiter.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Juli 2025

Instagram / nikola_glumac Nikola Grey, Reality-TV-Star

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Grey, Mai 2025