91 und unabhängig: Warum Kris Jenners Mutter MJ Nein sagt

Kris Jenner (70) hat nun über ihre besondere Beziehung zu ihrer Mutter Mary Jo Shannon, die MJ genannt wird, gesprochen und dabei eine kleine Anekdote geteilt. In Jay Shettys (38) "On Purpose"-Podcast verriet die Unternehmerin, dass sie ihrer 91-jährigen Mutter angeboten hatte, bei ihr einzuziehen. MJ wohnt nur eine Meile entfernt, verbringt jedoch auch regelmäßig Zeit in ihrem zweiten Zuhause in La Jolla, Kalifornien. "Ich versuche, sie dazu zu bringen, bei mir einzuziehen, aber sie weigert sich. Sie ist so unabhängig, was ich bewundere und liebe", erklärte Kris.

Wie eng die beiden dennoch verbunden sind, machte Kris, die kürzlich ihren 70. Geburtstag feierte, mit weiteren Details deutlich. "Ich spreche jeden Tag am Telefon mit ihr. Wir helfen uns gegenseitig dabei, was wir anschauen werden", erzählte Kris. Beide lieben "Dateline" und stimmen abends ab, ob es ein Krimi oder eine Komödie wird. Wenn MJ sagt, sie sei traurig, entscheiden sich die beiden für leichte Kost. Außerdem schickt MJ ihrer Tochter täglich Fotos von ihrem Blick aufs Meer und zeigt so, wie sehr sie ihre Umgebung schätzt. Kris bewundert ihre Mutter nicht nur für ihre Unabhängigkeit, sondern auch dafür, wie sehr sie das Leben in vollen Zügen genießt.

2024 gratulierte Kris ihrer Mutter zu deren 90. Geburtstag mit einem liebevollen Instagram-Post und schrieb: "Danke, meine wunderschöne Mommy, dass du mir beigebracht hast, eine starke, unabhängige Frau zu sein." Dazu teilte sie Bilder von gemeinsamen Momenten. Die regelmäßige Zeit miteinander und die Nähe scheinen beiden Frauen gutzutun, auch wenn MJ in ihrem Alter ihre Autonomie bewahren möchte.

Collage: Jack-RS/X17online.com / ActionPress, Instagram / krisjenner Collage: Mary Jo Shannon und Kris Jenner

Instagram / krisjenner Kris Jenner an ihrem 70. Geburtstag

Jul-Nic/X17online.com / ActionPress Mary Jo Shannon, Großmutter von Kim Kardashian