In Papas Fußstapfen: Gavin Rossdale schwärmt von seinen Kids

Gavin Rossdale (60) könnte nicht stolzer auf seine Kinder sein. In einem Interview mit Fox News Digital verriet der Musiker, wie seine drei Söhne Apollo (11), Zuma (17) und Kingston (19), die aus seiner Ehe mit Sängerin Gwen Stefani (56) stammen, gerade ihre ersten Schritte in der Musikbranche machen. Sein ältester Sohn Kingston darf sich bereits über die baldige Fertigstellung seines ersten Albums freuen, während Zuma wohl irgendwann als "brillanter" Sänger und Songwriter Fuß fassen könnte. "Es ist wie eine außerkörperliche Erfahrung, wenn meine Kinder mir ihre Musik vorspielen", schwärmte Gavin. Gemeinsam mit Gwen, mit der er von 2002 bis 2016 verheiratet war, meistert er den Alltag als Patchwork-Familie.

Doch so stolz Gavin wegen ihrer musikalischen Ambitionen auch auf seine Kinder ist, sprach der Bush-Frontmann in der Vergangenheit auch über die Schattenseiten, die ihn seit der Scheidung von Gwen belasten. Im Podcast "Amy & T.J." gestand er, dass er manchmal Scham empfindet, besonders wenn er daran denkt, dass seine Kinder in einem "gebrochenen Zuhause" aufwachsen. "Ich wollte nie geschieden sein. Dieses Gefühl, die Kinder in so einer Situation zu sehen, macht mich oft traurig", erklärte er offen vor dem Hintergrund, dass er selbst diese Erfahrung machen musste. "Meine Eltern waren beide jeweils drei Mal verheiratet. Es machte mir keinen Spaß, aus einem zerbrochenen Elternhaus zu kommen." Dennoch betonte er, dass er sein Bestes gibt, um schöne und bedeutsame Momente mit ihnen zu schaffen.

Auch abseits der gemeinsamen Leidenschaft genießt Gavin, der aus seiner früheren Beziehung mit der Designerin Pearl Lowe noch Tochter Daisy Lowe (36) hat, die gemeinsamen Traditionen mit seinen Kindern. Besonders Feiertage wie Thanksgiving und Weihnachten nehmen in seiner Familie mittlerweile einen hohen Stellenwert ein. "Mein ältester Sohn ist verrückt nach Weihnachtsmusik und liebt die Traditionen rund um die Feiertage", erzählte der Musiker. Gavin, der seit 2023 mit der Musikerin Xhoana Xheneti liiert ist, lässt sich offenbar auch von seinen Kindern inspirieren, wenn es darum geht, etwas Gutes zu tun. So engagiert er sich für die Tierschutzorganisation PETA und setzt sich leidenschaftlich dafür ein, Hunde aus Tierheimen zu adoptieren, anstatt sie von Züchtern zu kaufen.

Instagram / gavinrossdale Gavin Rossdale mit seinen Kindern Apollo, Daisy, Zuma und Kingston

Gavin Rossdale und Gwen Stefani im Jahr 1997

Instagram / gavinrossdale Gavin Rossdale und Xhoana Xheneti im Februar 2024