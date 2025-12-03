Neun Kiefer-OPs später: Jenny McCarthy feiert Thanksgiving

Jenny McCarthy (53) hat ein schwieriges Jahr voller gesundheitlicher Herausforderungen hinter sich. Die Moderatorin und Schauspielerin berichtete, dass sie aufgrund wiederkehrender Mundinfektionen häufig operiert werden musste: "Ich hatte dieses Jahr neun Operationen an meinem Mund", verriet sie im Gespräch mit People. "Ich hatte eine Infektion, die zu einer weiteren und dann zu einer weiteren führte, und dann traten diese Wucherungen an meinen Augäpfeln auf." Auslöser des Martyriums war ein fehlgeschlagenes Keramikimplantat, das den Verlust weiterer Zähne und Implantate nach sich zog. Schließlich entdeckten Ärzte eine tiefe Knocheninfektion in ihrem Kiefer, die starke Schmerzen und Schwellungen verursachte. "Ich nehme seit einem Jahr Antibiotika und musste mich ausschließlich von weicher Nahrung ernähren", erklärte Jenny, die Cousine von Melissa McCarthy (55).

Trotz der schwierigen Phase blickt die an Zöliakie leidende Moderatorin nun nach vorne und ist dankbar, sich langsam erholen zu können. "Mittlerweile kann ich wieder kauen", verriet sie erleichtert gegenüber People. Doch selbst nach dem offiziellen Weihnachtsfoto mit ihrem Mann, Mark Wahlbergs (54) Bruder Donnie Wahlberg (56), auf dem sie fit und strahlend wirkte, unterzog sie sich noch zwei weiteren Operationen: "Ich hatte ziemlich viel Pech." Für Jenny und Donnie, die aufgrund ihrer beruflichen Verpflichtungen wenig gemeinsame Zeit hatten – sie drehte in Los Angeles, während er in Kanada arbeitete –, bekommen die bevorstehenden Feiertage daher nach all dem Trubel eine ganz besondere Bedeutung. Das Thanksgiving-Fest verbrachten die beiden gemütlich zu Hause in Chicago, wo sie auch Weihnachten feiern wollen.

Privat erfreut sich Jenny, die bereits (Gast-)Rollen in Kultserien wie Baywatch, "Hör mal, wer da hämmert" und Two and a Half Men hatte, an der Unterstützung ihres Mannes Donnie, mit dem sie seit 2014 verheiratet ist und eine Patchworkfamilie führt. Während sie in der Vergangenheit oft Einblicke in den gemeinsamen Alltag gab und ihre humorvolle Beziehung thematisierte, betonte sie nun die besondere Bedeutung der gemeinsamen Momente nach einem herausfordernden Jahr. Dank Donnies Rückhalt und ihrer wiedergewonnenen Gesundheit kann Jenny sich nun endlich wieder auf die schönen Seiten des Lebens konzentrieren: "Ich denke, ich habe den Sturm überstanden", erklärte das Model, das 1993 zum Playboy-Playmate des Monats gekürt wurde, optimistisch.

Getty Images Model Jenny McCarthy im März 2025 in Los Angeles

Getty Images Melissa McCarthy auf einer Filmpremiere, März 2016

Instagram / donniewahlberg Jenny McCarthy und Donnie Wahlberg im Februar 2024